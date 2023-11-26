السيسي يغرد برسالة لأمير قطر على “إكس” والشيخ تميم يرد عليه

وطن – وجه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عبر منصة (إكس) رسالة شكر إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد إتمام الهدنة في قطاع غزة ليرد عليه الأمير القطري بتغريدة.

وشكر السيسي الشيخ تميم على تكامل جهود بلاده مع مصر وإتمام الهدنة في قطاع غزة.

وجاء في تغريدته: “أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لاتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين”.

وعبر رئيس النظام المصري عن تطلعه “للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة” وفق تغريدته.

شكرا لكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهودكم ونقدر عالياً التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة، ويؤكد هذا التكامل الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين. https://t.co/jicsTpPMxl — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 26, 2023

الشيخ تميم يرد على السيسي

ورد الشيخ تميم على السيسي بتغريدة جاء فيها: “شكرا لكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهودكم ونقدر عالياً التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة”.

وذكر أمير قطر أن “هذا التكامل” يؤكد “الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين”.

والجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر دخلت هدنة إنسانية مؤقتة حيز التنفيذ لـ4 أيام قابلة للتمديد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وساطة قطرية مصرية في غزة

الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية مصرية أمريكية يقضي بإطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

كما يتضمن إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً وحشية في غزة على مدار 48 يوما حتى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية بارتقاء أكثر من 14 ألفا و854 شهيداً فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة.

كما خلفت الحرب وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75 بالمئة أطفال ونساء.