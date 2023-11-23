الهدنة في غزة .. كتائب القسام تعلن بنودها وقطر تكشف آليات التنفيذ

وطن – كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس تفاصيل بنود الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة .

بنود الهدنة الإنسانية

وقالت القسام في بيان، إن الاتفاق ينص على وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك العدو الإسرائيلي لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة.

توقف تحليق الطيران

وينص الاتفاق على توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، على أن يتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء في مدينة غزة والشمال، وفق البيان.

وأشارت إلى أنه سيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، مما يعني الإفراح عن 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال دون الـ19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا.

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كما لفتت إلى أنه سيتم إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية يوميا لكافة مناطق قطاع غزة. كما سيتم إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق القطاع بشكل يومي.

قطر تستعرض التفاصيل

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي، إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن الاتصالات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل والوسطاء انتهت، وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم.

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وأكّد متحدث الخارجية القطرية، أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة.

كما لفت إلى أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى الإسرائيليين مقسمين على 4 أيام، وأن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين تضم 13 من النساء والأطفال.