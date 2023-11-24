شهيدان تحت الهدنة.. كيف وأين ولماذا أطلق الاحتلال النار على العائدين لمنازلهم شمالي غزة؟

وطن- في الساعات الأولى لسريان الهدنة الإنسانية في غزة، خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الاتفاق، وفتح نيرانه على المواطنين الفلسطينيين الذين كان بصدد التوجه لمناطق شمال غزة.

واستشهد فلسطينيان فيما أصيب آخرون في إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة.

وقالت قناة الجزيرة، إن سيارات الإسعاف نقلت المصابين من المنطقة الفاصلة بين جنوب وشمال القطاع عند مفترق “الشهداء” على أطراف مدينة غزة إلى مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح.

كر وفر بين الفلسطينيين

وأظهرت لقطات مصورة، مئات الفلسطينيين وهم في حالة من الكر والفر هروبا من الطلقات التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان مئات آلاف النازحين الفلسطينيين، قد شرعوا صباح الجمعة، بالعودة إلى أحيائهم ومنازلهم بمناطق قطاع غزة المختلفة لتفقدها، مع بدء سريان هدنة إنسانية مؤقتة تستمر 4 أيام.

وائل الدحدوح يشرح تفاصيل إطلاق النار

في سياق متصل، شرح مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح تفاصيل ما حدث، قائلا إنّ قوات الاحتلال أقامت حاجزا جنوبي مدينة غزة، ما أدّى إلى فصل المدينة والشمال.

وأوضح أن القطاع ينقسم إلى قسمين، أحدهما مدينة غزة والشمال وهي منطقة معزولة من قِبل قوات الاحتلال بدءا من السياج الفاصل شرقا حتى شارع الرشيد الساحلي غربا، وقد احتلت أجزاء في مدينة غزة، وتحديدا في المناطق الغربية من المدينة وصولا إلى مناطق محيطة بمجمع الشفاء الطبي حتى بلدة بيت لاهيا ونزولا باتجاه الشرق وصولا إلى مخيم جباليا بالإضافة إلى مناطق في بيت حانون.

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وأشار إلى أنه مع بدء سريان الهدنة ودخولها حيز التنفيذ، فإن السكان الذين كانوا قد نزحوا في قلب هذه المناطق أي باتجاه مدينة شرقية مثل أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية والدرج وغيرها، حاولوا العودة لمناطقهم وتحركوا غربا لجس النبض.

ونوه بأن المواطنين حاولوا الوصول لمناطق لا تتواجد فيها الدبابات الإسرائيلية، إلا أن قناصة الاحتلال طاردتهم في إطار فرضها سيطرة نارية على المناطق المحيطة بأماكن تمركز الدبابات.

وأوضح أن المناطق الشرقية من وسط وجنوب مدينة غزة، التي كان المواطنون قد نزحوا منها، عادوا إليها بعشرات الآلاف.

منشورات تحذيرية من جيش الاحتلال

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد ألقت منشورات فوق المناطق الجنوبية من قطاع غزة؛ حذر من خلالها جيش الاحتلال سكان مناطق جنوبي قطاع غزة والنازحين إليها من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة.

إلا أن هذه التهديدات لم تحل دون تحرك الفلسطينيين للعودة إلى منازلهم وأحيائهم التي نزحوا منها على وقع الغارات الكثيفة التي شنها جيش الاحتلال.

ودخلت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية مصرية، وبدعم أمريكي.