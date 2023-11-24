تعامل إنساني ونظرات ود من الرهائن.. القسام تسلم أول دفعة من الأسرى

وطن – نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من تسليم الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية، وللإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال وفق الصفقة المتفق عليها.

وكانت فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلت 13 أسيرا من بين الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري، ومن هناك جرى نقلهم إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الصليب الأحمر الدولي تسلم 24 مدنيا كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي تحمل الرهائن المفرج عنهم، وفي مشهد تال يظهر رهينتان تايوانيتان ، وهما ينزلان من السيارة وإلى جانبهما عنصران من كتائب القسام.

ويظهر في الفيديو موظفان من الصليب الأحمر وهما يساعدانهما في الدخول إلى سيارة أخرى.

وبدت في مشهد آخر مسنة تتوكأ على يد شخص بدا من الكوادر الطبية في الصليب الأحمر، كما بدت سيدة أخرى، وإلى جانبها طفل وهما يصعدان إلى السيارة ذاتها بمساعدة عنصر من حماس.

وظهر عنصر آخر وهو يحمل رهينة اسرائيلية مسنة بين ذراعيه إلى السيارة، كما ظهرت مسنات أخريات وهن ينزلن من سيارة إسعاف إلى سيارة ثانية وبدت إحداهن وهي تلوح بيدها إلى الموجودين.

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الرهائن المفرج عنهم

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن من بين الرهائن المفرج عنهم 13 إسرائيليا و10 أشخاص من تايلاند وواحد من الفلبين.

وكان من بين الرهائن الإسرائيليين المحررين ثماني نساء وثلاثة أطفال.

وأعقب إطلاق سراحهم في المساء تم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال وهم 24 امرأة، و15 طفلاً .

ومساء الجمعة أعلن الدكتور “ماجد بن محمد الأنصاري” المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية اكتمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائليين المفرج عنهم مع عائلاتهم ، تنفيذاً لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة الذي توصلت إليه “اسرائيل” وحركة المقاومة الإسلامية ” حماس” بوساطة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الأنصاري بحسب الحساب الرسمي لوزارة خارجية قطر على موقع” إكس”-تويتر سابقاُ- في تصريح لوكالة الأنباء القطرية” قنا” أنه تم إطلاق سراح أول 39 امرأة وطفلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية ، ولم شملهم مع عائلاتهم.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية @majedalansari : اكتمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى مع عائلاتهم تنفيذا لاتفاق الهدنة في غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/R1T5zLjhtb — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 24, 2023

وأضاف أنه تم جمع شمل أول 13 رهينة وجميعهم من النساء والأطفال مع عائلاتهم في اسرائيل ، موضحاَ أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشرفت على خروجهم بأمان من غزة كجزء من تنفيذ الهدنة.