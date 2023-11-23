بعد الهدنة.. كلمة هامة لأبو عبيدة ونداء عاجل للأردنيين ورسالة لأهل اليمن والعراق (فيديو)

وطن – أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أن عناصر المقاومة يواصلون التصدي للعدوان الصهيوني الغاشم، لافتا إلى أنه تم توثيق استهداف 335 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء التوغل البري للاحتلال داخل القطاع.

وقال “أبو عبيدة” في كلمة مصورة له بثتها قناة “الجزيرة” ووسائل إعلام، الخميس: “استهدفنا 33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة.” موضحا أن الآليات الإسرائيلية المستهدفة تنوعت بين ناقلات الجند والدبابات والجرافات، مردفا: “على مدى 48 يوماً واصلنا توجيه الرشقات الصاروخية نحو أهداف متنوعة داخل الكيان الصهيوني”.

خسائر فادحة للاحتلال في غزة

وأكد أنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة نفذ عناصر القسام عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن سقوط قتلى بشكل محقق.

وكشف “أبو عبيدة” أن أحد مقاتلي القسام هاجم بمفرده 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى.

كما أوضح أن مقاتلي القسام قاموا ظهر، الأربعاء، بتفخيخ عين نفق وتفجيره بقوة لجيش الاحتلال.

رسالة أبو عبيدة للأردنيين

ووجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام ، الدعوة للاردنيين إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والمقاوم “فأنتم كابوس الاحتلال الذي يخشى تحركه”.

اقرأ ايضا:

كما دعا أبو عبيدة إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة المحتلة وجبهات المقاومة.

وقال أبو عبيدة: “ما يعول عليه العدو هو الابادة والتنكيل والعقاب الجماعي وليس أي هدف عسكري حقيقي ملموس، ونحيي مقاتلي شعبنا في الضفة المحتلة.”

وأكد الناطق باسم القسام على أن “كل المؤشرات التي يراها مجاهدونا في الميدان تقول إن جنود العدو ليسوا جاهزين للمعركة”، وأضاف:”جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان.”

وتابع: “ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا.”

“أهل اليمن ولبنان والعراق”

وأكمل: “العدو ما يزال يخفي خسائره العسكرية ومجاهدونا متمترسون في مواقعهم القتالية، قيادة العدو المرتعدة قررت وضع جنودها في قلب المحرقة في غزة”.

وفي رسالة لأهل اليمن قال “أبو عبيدة”: “نخص بالتحية اخواننا في اليمن الذين هبوا لمساندة شعبنا ومقاومتنا بالفعل الميداني المباشر والمؤلم للعدو.. يمن العروبة والإسلام حركتهم صرخات أهلنا ونداء مقاومتنا فنهضوا بنخوتهم وكسروا قيود الجغرافيا وينصرون غزة بكل عنفوان.”

واستطرد: “نحيي إخواننا في لبنان الذين يحاصرون المحتل في الجبهة الشمالية ويدكون مواقعه ونحيي إخواننا في العراق أيضاً”.

وأكد أبو عبيدة في كلمته أن “العدو ما يزال يخفي خسائره العسكرية ومجاهدونا متمترسون في مواقعهم القتالية، قيادة العدو المرتعدة قررت وضع جنودها في قلب المحرقة في غزة”.

قطر تعلن بدء الهدنة صباح الجمعة

وأعلنت قطر قبل ساعات عن بدء سريان الهدنة صباح، غد الجمعة.

وكانت حركة حماس وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق، الأربعاء، بشأن هدنة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، بعد جهود الوساطة المشتركة بين قطر ومصر وأمريكا.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى لدى الاحتلال.

كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية إلى القطاع المحاصر، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.