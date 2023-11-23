الاحتلال ينفذ أوسع عملية اقتحام لمخيم بلاطة.. شهيد في مواجهات حامية ومداهمة كل المنازل (شاهد)

وطن- نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوسع عملية اقتحام لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ودفعت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية منذ أكثر من عشر ساعات، وانتشرت بكثافة في مختلف أرجاء المنطقة.

شهيد في مخيم بلاطة

واستشهد الشاب عز الدين مصطفى حافي (18 عاما)، وأصيب آخر بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس.

ومع استشهاد الحافي، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 227 شهيدا.

وسبق أن أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة.

قالت الجمعية، إنه تم نقل الشابين إلى مستشفى رفيديا، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن استشهاد الشاب حافي إثر إصابته الخطيرة.

واحتجزت قوات الاحتلال جميع طواقم الهلال الأحمر على مفترق بلاطة – شارع القدس، أثناء محاولة الوصول لإصابات في محيط المخيم.

كما أظهرت لقطات مصورة، إقدام قوات الاحتلال على تدمير محل تجاري في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

تغطية صحفية: "الاحـــتلال يدمر محلاً تجارياً في مخيم بلاطة شرقي نابلس". pic.twitter.com/jxM3Bzgpcb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 23, 2023

مداهمة كل منازل مخيم بلاطة

ونفّذت قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم بلاطة، أوسع حملة مداهمات تتضمن تفتيش منازل المخيم منزلا منزلا، مع اعتقال أعداد كبيرة من الشبان من داخل المخيم.

جاء ذلك بعد سلسلة طويلة من المواجهات المندلعة بين قوات الاحتلال والمقاومين والشبان داخل المخيم، حيث كانوا يتصدون لكل اقتحام تنفذه قوات الاحتلال سواء عبر إلقاء الحجارة أو إطلاق الرصاص أو باستخدام قنابل محلية الصنع.

مساجد نابلس تدعو للتضامن مع المحاصرين

يأتي هذا فيما سمعت مآذن المساجد في مدينة نابلس، حيث تدعو للسكان للتضامن مع سكان مخيم بلاطة الذين يقبعون تحت الحصار منذ ساعات طويلة.

مساجد نابلس تدعو لنصرة مخيم بلاطة المحاصر منذ ساعات pic.twitter.com/dL1UFVBvIC — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 23, 2023

وكانت قوات الاحتلال قد حاولت اعتقال أو تصفية الشبان المنتمين إلى فصائل المقاومة الفلسطينية الذين كانوا يتصدون لهذه الاقتحامات المتتالية لكنّها لم تستطع طوال الفترة الماضية، ما دفعها لتنفيذ عملية الاقتحام الواسعة.

وجاءت عملية الاقتحام من المداخل الشرقية لمدينة نابلس، ثم توسعت إلى داخل مخيم بلاطة، كما تتوسع صوب مخيم عسكر في محاولة لمنع أي إسناد أو تضامن من قبل شبان هذا المخيم إزاء ما يحدث في مخيم بلاطة.

🎥- انتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي في أزقة #مخيم_بلاطة. pic.twitter.com/8cLxDPwYfW — عربي بوست (@arabic_post) November 23, 2023

مواجهات عنيفة في مخيم بلاطة

ونشرت قوات الاحتلال آلياتها بكثافة بين شوارع وأزقة مخيم بلاطة، فيما يُلقي المقاومون والشبات عبوات ناسفة على آليات الاحتلال.

واستخدمت قوات الاحتلال طائرة مسيرة لإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع على المقاومين، في تطور وُصف باللافت خلال هذه المواجهات.

ومنذ أسابيع وتحديدا مع بدء الحرب على غزة، ينفذ جيش الاحتلال اقتحامات واسعة بالضفة، يرافقها توتر ومواجهات ميدانية وأحيانا اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين، ازدادت حدتها مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.