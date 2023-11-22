هدنة غزة.. كيف يتحرك الفلسطينيون بين دبابات الاحتلال في شمال القطاع؟

وطن- مع إعلان التوصل لاتفاق هدنة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل، برز سؤال عن واقع القوات البرية الإسرائيلية الموجودة داخل قطاع غزة، والتي تخوض معها المقاومة الفلسطينية معارك ضارية.

فمن جانب، قالت قناة الجزيرة، إن القوات البرية الإسرائيلية الموجودة داخل قطاع غزة، ستوقف إطلاق النار وفقا لما تنص عليها الصفقة.

حماس توضح موقف القوات البرية

في حين استعرض بيان صادر عن حركة حماس، موقف هذه القوات البرية وكيفية تحرك المواطنين الفلسطينيين في ظل تمركز دبابات وآليات الاحتلال في عدد من محاور شمال غزة.

ففي بيانها، قالت حماس إن اتفاق الهدنة، يشمل وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

تحرك الفلسطينيين بين دبابات الاحتلال

وأضاف أنه خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، فضلاً عن ضمان حرية حركة السكان من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

يُشار إلى أن شارع صلاح الدين تتمركز عليه آليات ودبابات الاحتلال، وقد استهدفته منذ اليوم الأول للتوغل البري لفصل شمال غزة عن جنوبها.

إنسانيا، أشار بيان حماس إلى أن الاتفاق يشمل إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

كما أوضحت حماس أن الأسرى الذين سيُفرج عنهم هم دون سن 19 عاماً، وذلك كله حسب الأقدمية.

ويتضمن الاتفاق كذلك، وقف حركة طيران الاحتلال في مناطق جنوب القطاع طوال أيام الهدنة، أما في الشمال تتوقف حركة الطيران لمدة ساعات يوميا وتحديدا من العاشرة صباحا إلى الرابعة عصرا.

حماس تهدد الاحتلال

وختمت الحركة الفلسطينية بيانها بالقول: “في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد”.

وأضافت: “نَعِدُ شعبنا بأنَّنا سنبقى الأوفياء لدمائهم وتضحياتهم وتطلعاتهم في التحرير والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

قطر تعلن عن صفقة الهدنة

وسبق أن أعلنت دولة قطر، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة، وذلك بعد مرور 46 يوما على الحرب التي بدأها جيش الاحتلال ضد القطاع المحاصر.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، نشرته على حسابها على منصة “إكس”: “دولة قطر تعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدءها خلال ٢٤ ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد”.

وبحسب بيان الخارجية القطرية، يشمل الاتفاق تبادل ٥٠ من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وأكّدت قطر، وفق البيان، استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين.