معارك غزة البرية.. فيديو لاختناق جنود إسرائيليين داخل مدرعة استهدفتها قذيفة للمقاومة

وطن- تواصل المقاومة الفلسطينية، مآثرها في صد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغُّل بريا في قطاع غزة، إلا أنها تظل عاجزة عن تحقيق أي شيء.

ففي مشهد يوثّق لافت بثّته وسائل إعلام إسرائيلية، وشوهد عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يتعرضون للاختناق داخل مدرعة بعد استهدافها بقذيفة في حي الزيتون بمدينة غزة.

الفيديو الذي بثته القناة الـ14 الإسرائيلية، أظهر جنود الاحتلال وهم يختنقون جراء قذيفة المقاومة.

قتلى الاحتلال في غزة

وبجانب عشرات الدبابات والآليات التي يتم تدميرها، تُسجل حصيلة قتلى جيش الاحتلال في غزة، ارتفاعا مستمرا وصل وفق الحصيلة المعلنة إلى 72 قتيلا، في حين تقول المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس إن العدد الحقيقي لقتلى الاحتلال أضعاف ما يتم إعلانه.

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في حين ارتفعت حصيلة القتلى في جيش الاحتلال إلى 392 جندياً قتيلاً منذ بدء معركة “طوفان الأقصى“، حسبما أعلن جيش الاحتلال

مقتل قائد فريق في لواء غولاني

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد اعترفت بمقتل قائد فريق في لواء “غولاني“، في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، شمالي القطاع.

كما سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر مقتل اثنين من قواته وإصابة 5 آخرين بجروح خطرة في شمال قطاع غزة.

في سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن جمعية المعاقين بالجيش قولها إنه تم الاعتراف منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر بأن 1600جنديا أصبحوا من معاقي الجيش.

وتوقعت الجمعية استقبال الآلاف ممن يعانون من صدمة ما بعد القتال في غزة.