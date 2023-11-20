فيديو يوثق لحظة استيلاء الحوثيين على السفينة الإسرائيلية.. وتعليق إيراني يتضمن تهديدا

وطن- تداول نشطاء يمنيون، مقطع فيديو قالوا إنه يوثّق لحظة احتجاز السفينة الإسرائيلية التي استولت عليها جماعة أنصار الله المعروفة باسم الحوثي، في اليمن.

وأظهر مقطع الفيديو، عناصر مسلحة من جماعة الحوثي وهي تتسلق السفينة وتشهر أسلحتها قبل أن تسيطر على السفينة وتستولى عليها.

جماعة الحوثي تكشف تفاصيل احتجاز السفينة

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد أعلنت أنها”استولت على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

وقال بيان عسكري حوثي، إن القوات البحرية التابعة للجماعة نفّذت عملية عسكرية في البحر الأحمر، حيث استولت على سفينة إسرائيلية، وجرى اقتيادها إلى الساحل اليمني.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلَّذِینَ یُقَـٰتِلُونَ فِی سَبِیلِهِۦ صَفࣰّا كَأَنَّهُم بُنۡیَـٰنࣱ مَّرۡصُوصࣱ } صدقَ اللهُ العظيم تنفيذاً لتوجيهاتِ قائدِ الثورةِ السيدِ القائدِ عبدِالملكِ بدرِ الدين الحوثي… pic.twitter.com/B6SnyshYhG — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 19, 2023

في سياق متصل، توعدت جماعة الحوثي كل السفن التابعة لإسرائيل أو التي تتعامل معها، بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات التابعة للجماعة، كما ورد في البيان.

وأكّدت جماعة أنصار الله، أن عمليات الحوثيين لا تهدد إلا سفن الكيان الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين، مشددة على الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة.

نتنياهو يعلق على استيلاء الحوثيين على السفينة

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن استيلاء جماعة الحوثي على سفينة في البحر الأحمر “قفزة إلى الأمام” فيما يخص الهجمات الإيرانية، وهو ما يخلق تداعيات دولية على أمن خطوط الملاحة الدولية.

وندد نتنياهو في بيان لمكتبه، بـ”الهجوم الإيراني على سفينة دولية” وفق تعبيره، وقال إن اختطاف السفينة جاء بتوجيهات إيرانية من الحوثيين في ​​اليمن.

وأضاف أن السفينة التي هاجمها الحوثيون مملوكة لشركة بريطانية وتشغلها شركة يابانية.

وتابع: “يوجد على متن السفينة 25 فردًا يحملون جنسيات مختلفة، ومنهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون”، زاعما أنه لا يوجد إسرائيليون على متن السفينة.

إيران تعلن توسُّع الحرب من قِبل فصائل المقاومة

وفي تعليقه على هذه التطورات، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، من احتمال أن تشهد المنطقة وضعاً جديداً.

وقال عبد اللهيان، في تصريحات صحفية: “نحن نشهد المرحلة الأولى من توسع الحرب على يد فصائل المقاومة التي تقرر من تلقاء نفسها دعم فلسطين”.

وأضاف أنه في حال فشل جميع السيناريوهات الممكنة لوقف الجرائم الإسرائيلية على المدى القصير، فجميع الاحتمالات واردة وقد يتغير وضع المنطقة.