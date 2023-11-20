صواريخ بركان تنهال على ثكنة عسكرية إسرائيلية.. دمار هائل وحرائق (شاهد)

وطن- أظهرت لقطات مصورة، حجما كبيرا من الدمار في ثكنة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، بعدما استهدفها حزب الله.

وبيَّنت اللقطات، تدميرا كبيرا وسط نيران مشتعلة في الثكنة العسكرية، بينما شوهد الجنود الإسرائيليون وهم يعاينون الأضرار جراء هذه الضربة القوية.

صواريخ من حزب الله على ثكنة إسرائيلية

وكان حزب الله، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، استهدافه مركز قيادة الفرقة 91 لجيش الاحتلال في ثكنة برانيت الإسرائيلية بأربعة صواريخ بركان من العيار الثقيل.

في سياق متصل، تحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن عددا من قذائف الهاون أطلقت على موقع على الحدود مع لبنان، وعزمت أن قوات الاحتلال ردت على مصدر إطلاق النيران.

قصف متبادل على الحدود

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الثامن من تشرين الأول / أكتوبر الماضي قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى تزامنا مع الحرب في قطاع غزة، أسفرت هذه المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

لكن في الوقت نفسه، توجه الكثير من الانتقادات لحزب الله على عدم انخراطه بشكل كبير في الحرب، ما جعل الكثيرين يعتبرونه تخلى عن المقاومة في هذا الجانب، غير أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله يعتبر الحزب منخرطا في الحرب ضد إسرائيل.