المقاومة ركّعت إسرائيل.. وافقت على شروط حماس لإتمام الصفقة وتنتظر رد السنوار

وطن – قالت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، الاثنين، إن إسرائيل قبلت الشروط التي وضعتها حركة حماس لصفقة إطلاق سراح الأسرى وتنتظر رد الحركة، في انتصار جديد للمقاومة الفلسطينية التي فرضت رأيها على الأرض ومن خلال المفاوضات غير المباشرة مقابل الإذعان الإسرائيلي في كلا الحالتين.

وكان مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار قالوا إن إسرائيل وحماس على وشك التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، مقابل إطلاق سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين ووقف مؤقت للحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

حكومة نتنياهو أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ صفقة الأسرى

وذكرت قناة “كان” بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” أن مجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينت) أعطى ضوءا أخضر للمستوى السياسي الإسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تشمل هدنة إنسانية وإطلاق سراح أطفال ونساء من الطرفين.

وبحسب الهيئة، فإن الحديث يدور عن إطلاق سراح 50 محتجزًا في قطاع غزة لدى حماس، مقابل إطلاق سراح فلسطينيات معتقلات في إسرائيل، بالإضافة إلى هدنة مدتها خمسة أيام.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بات قريبا دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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كما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن تعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى “بات قريبا”.

في المقابل، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مسؤولين أن الصفقة ليست أقرب مما كانت عليه بالأمس، وأنه سيعقد الليلة اجتماع لمجلس الوزراء الحربي مع ممثلي العائلات وإذا كان هناك أي تحديث فسيتم إبلاغ العائلات به أولا.

وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام

وفي خضم الغموض بشأن الصفقة أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن الأمين العام للحركة زياد النخالة، بحث مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية تطورات الأوضاع والمفاوضات المتعلقة بصفقة الأسرى.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قد ذكرت أن إسرائيل والولايات المتحدة وحماس توصلت إلى اتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات “الرهائن” مقابل وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.

وبهذا الخصوص، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأحد، إن اتفاق صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس أصبح “وشيكا”.

وتعرض حماس على تل أبيب إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، يشمل من يحملون جنسيات أجنبية، مقابل هدنة لعدة أيام، وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.