مآثر المقاومة مستمرة.. القسام تصطاد 6 جنود إسرائيليين من المسافة صفر بمدينة غزة

وطن- واصلت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مآثرها في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي وتكبيده خسائر ضخمة في المعارك البرية.

ونجحت كتائب القسام، في أحدث ضرباتها، في الإجهاز على ستة جنود إسرائيليين من المسافة صفر في منطقة جحر الديك بمدينة غزة.

وقالت القسام في بيان: “مجاهدو القسام يُجهزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر، في منطقة جحر الديك، بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد، والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة”.

الإيقاع بقوة إسرائيلية راجلة

جاء ذلك بعد ساعات من إعلام القسام، أن مجاهديها تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين، وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة.

وأشارت الكتائب كذلك، إلى تمكن رجالها من تدمير 17 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.

ولا يعلن جيش الاحتلال عن إجمالي خسائره، فيما تؤكد حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن خسائر الاحتلال هي أضعاف ما يتم إعلانه.

مقتل 6 جنود إسرائيليين

وتحت بند سُمح بالنشر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل 6 من ضباطه وجنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطرة في قطاع غزة،

ووفق هذا الإعلان، ارتفع عدد القتلى المعلن رسميا من قبل جيش الاحتلال إلى 58 منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 375 قتيلا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.

وكان أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أكّد قبل أيام، قد أكّد للإسرائيليين أن جنودهم القتلى في الميدان ستصلهم أخبارهم عاجلا أم آجلا، وهم أكثر مما يوقعون بكثير.