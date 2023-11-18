مجزرة إسرائيلية مروعة في مدرسة الفاخورة شمالي غزة.. لقطات لا يتحملها قلب

وطن- أضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى مجازره في قطاع غزة، مجزرة جديدة وقعت في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين.

وبثت قناة الجزيرة، لقطات مروعة توثّق ظهور عشرات الجثث تتراكم فوق بعضها جراء القصف الإسرائيلي الذي استهداف المدرسة التي تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“.

وشوهدت الجثامين، وهي في منتشرة في عدة طوابق داخل المدرسة التي لجأ إليها آلاف النازحين للهروب من وحشية القصف الإسرائيلي الذي يطال كل مكان في قطاع غزة.

الفاخورة أكبر مدارس النزوح

وهذا الاستهداف المروع لمدرسة الفاخورة ليس الأول خلال الحرب الراهنة على قطاع غزة، ففي وقت سابق استهدف جيش الاحتلال المدرسة بغارات عنيفة ما أدّى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

يشار إلى أن مدرسة الفاخورة هي أكبر مدارس مخيم جباليا، وقد تعرضت لقصف أكثر من مرة في السنوات الماضية. وفي 2009، كان جيش الاحتلال قد قصف المدرسة ما أدّى آنذاك إلى استشهاد أكثر من 40 شخصا. وفي 2014، عاد الاحتلال لقصفها ويستشهد فيها أكثر من 10 نازحين، وها هو يعود اليوم القصف الإسرائيلي للمدرسة التي تضم آلاف النازحين.