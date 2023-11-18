مجزرة إسرائيلية مروعة في مدرسة الفاخورة شمالي غزة.. لقطات لا يتحملها قلب

وطن- أضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى مجازره في قطاع غزة، مجزرة جديدة وقعت في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين.
وبثت قناة الجزيرة، لقطات مروعة توثّق ظهور عشرات الجثث تتراكم فوق بعضها جراء القصف الإسرائيلي الذي استهداف المدرسة التي تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“.
#عاجل| "قطّعوهم وهم نايمين" .. مشاهد مروعة لمجزرة ارتكبها الاحتلال في مدرسة #الفاخورة التي تأوي نازحين في مخيم #جباليا شمال قطاع #غزة وأعداد كبيرة من الشهداء.#انقذوا_مستشفي_الشفاء #ابو_عبيدة #يحيي_السنوار #تركي_ال_الشيخ #ماكدونالدز #مصر_تمول_غزو_غزه #مقاطعه_بثوث_التيك18… pic.twitter.com/2JjmWHObS7
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 18, 2023
الفاخورة أكبر مدارس النزوح
يشار إلى أن مدرسة الفاخورة هي أكبر مدارس مخيم جباليا، وقد تعرضت لقصف أكثر من مرة في السنوات الماضية.
وفي 2009، كان جيش الاحتلال قد قصف المدرسة ما أدّى آنذاك إلى استشهاد أكثر من 40 شخصا.
وفي 2014، عاد الاحتلال لقصفها ويستشهد فيها أكثر من 10 نازحين، وها هو يعود اليوم القصف الإسرائيلي للمدرسة التي تضم آلاف النازحين.
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