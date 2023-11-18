سؤال مُحرج من حمد بن جاسم للقادة الذين اجتمعوا في الرياض.. فهل يجيبه أحد؟

وطن – توجه رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، بسؤال للقادة العرب الذين شاركوا في القمة العربية ـ الإسلامية بالعاصمة السعودية الرياض، بشأن قرار القمة “تشكيل لجنة لمتابعة العدوان الإسرائيلي على غزة” والذي لم يتم تنفيذه إلى الآن رغم مرور أسبوع على هذه القمة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ43 على التوالي، ما تسبب في سقوط المزيد من الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال.

حمد بن جاسم يتساءل عن قرارات قمة الرياض

وقال حمد بن جاسم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع (إكس): “كما أتذكر فإن القمة العربية الإسلامية الأخيرة قررت تشكيل لجنة لمتابعة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتحرك لإيجاد حل عاجل يوقف المآسي الدموية والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.”

كما أتذكر فإن القمة العربية الإسلامية الأخيرة قررت تشكيل لجنة لمتابعة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتحرك لإيجاد حل عاجل يوقف المآسي الدموية والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وبعد مرور أسبوع على انعقاد القمة فإني أتساءل عما إذا كانت اللجنة المقترحة قد قررت… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 18, 2023

وتابع متسائلا ومستنكرا: “وبعد مرور أسبوع على انعقاد القمة فإني أتساءل عما إذا كانت اللجنة المقترحة قد قررت تشكيلتها وسير وجدول أعمالها أم إنها ما زالت تتداول في ذلك؟”

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ويشار إلى أنه ومنذ 43 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.

فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني.

ولا تزال الدول العربية تقف موقف المتفرج الصامت ولم تعدوا تحركاتها بيانات الشجب والاستنكار والإدانة، حتى أن أبسط الدعم وهو إدخال المساعدات لغزة لم تقدر عليه باستثناء قوافل بسيطة جدا بتنسيق مع الاحتلال وبعد أخذ إذن نتنياهو.