هل هُزمت المقاومة في غزة؟.. 5 شواهد على الأرض تكشف الحقيقة

وطن – “هل هزمت المقاومة في غزة؟”.. بهذا العنوان نشرت شبكة “خط البلدة” على (إكس)، تقريراً مرئياً دحضت فيه بالأدلة الدامغة مزاعم الاحتلال والمتصهينين العرب الذين يتحدثون عن هزيمة كتائب القسام وفصائل المقاومة أمام الهجوم الإسرائيلي الوحشي وتوغله البري داخل القطاع المحاصر.

وذكر التقرير أن المطبعين العرب يروجون أجندات الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه في أن المقاومة انهزمت، بعد دخول إسرائيل “مجمع الشفاء” الطبي مفنداً تلك الأكاذيب في 5 نقاط.

وجاء في تقرير “خط البلدة” الذي رصدته (وطن): “هل فعلاً انهزمت المقاومة بعد 40 يوماً من الحرب؟”.

ليجيب التقرير بأن “الحقيقة هي أن الاحتلال الإسرائيلي انتصر على الحجر فقط ولم يحقق أهدافه المعلنة من الحرب”.

إسرائيل انتصرت على الحجر فقط في غزة

وأردف التقرير أن سيطرة الاحتلال على مشفى الشفاء لا يعتبر نصراً عسكرياً لأنه لم يقتل أو يأسر مقاوماً واحداً، ولم يستحوذ على خرائط مهمة ولا يعتبر موقع المشفى موقعاً استراتيجياً من الناحية العسكرية.

وأضاف التقرير كذلك أن الاحتلال الإسرائيلي فشل حتى اليوم في تحرير أسير واحد لدى القسام، بل إنه قتل بعضهم بفعل قصفه الهمجي الوحشي المتواصل على القطاع منذ أكثر من 40 يوماً.

ورابعاً لم يقض القصف على حركة المقاومة الإسلامية حماس، كما ادعى الاحتلال الذي لم ينشر صورة مقاوم واحد قتله أو أسره.

وأخيراً وبحسب ذات التقرير لم يدمر الاحتلال القدرات العسكرية واللوجستية لحركة حماس، ولم يكتشف نفقاً أو مصنعاً واحداً للمقاومة.

وهو ما يعني فشله فشلاً ذريعاً “رغم آلة العنف والقتل التي استخدمها للضغط على القطاع الفلسطيني ككل:.

خسائر صفرية للمقاومة

وأكد التقرير أن خسائر الاحتلال المعلنة من الدبابات والآليات والجنود يكاد يقابلها خسائر صفرية من جنود المقاومة.

ويدحض ذلك الأكاذيب الإسرائيلية التي تزعم وتدعي تحصن مقاتلي القسام بين مدنيي غزة وإدعاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن ذلك يجعل من الصعب على إسرائيل تقليل الخسائر البشرية في صفوف سكان القطاع.

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وأكد تقرير “خط البلدة” أن الحرب كشفت تطور القدرات العسكرية للمقاومة وتراجع كبير لقدرات جيش الاحتلال رغم التفوق التقني والدعم الغربي له.

ولم يستطع الاحتلال فرض سيطرته على الأرض رغم الطيران الحربي، وإلى الآن لا يستطيع الجندي الإسرائيلي الخروج من دباباته في الشوارع التي وصلها.

5 نقاط تجيب عن : هل هُزمت المقاومة في غزة؟#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/m1l0WWF7NP — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) November 17, 2023

صاحب الأرض هو صاحب اليد العليا

ورأى التقرير أن إسرائيل لن تنتصر في حرب الشوارع لأنها تقاتل في أرض ليست أرضها وتجهل كل ما في تحتها.

وكان الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي اللواء الأردني فايز الدويري قد أكد أن سبب تفوق كتائب القسام على الاحتلال في غزة، هو أنهم أبناء الأرض وصاحب الأرض هو صاحب اليد العليا، بعكس الغريب القادم الطارئ الذي يجهل الكثير”.

كما أضاف في تحليله على شاشة “الجزيرة” أن “نقطة تفوق المدافع ليس لأنه من القسام بل لأنه يعرف المنطقة، فالمدافع قد يفاجئه من نقطة لا يتوقعها فهو ابن الأرض وعارف الأرض” حسب وصفه.