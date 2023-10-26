مقتل 50 أسيراً لدى القسام جراء القصف الإسرائيلي الوحشي على غزة

وطن- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن عدد الأسرى الذين قتلوا لديها جراء القصف الإسرائيلي على غزة، بلغ 50 أسيرا دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وجاء ذلك بحسب بيان نشرته كتائب القسام ونقلته عدة وسائل إعلام.

#عاجل | كتائب القسام: عدد الأسرى الذين قتلوا في القطاع نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ نحو 50#حرب_غزة pic.twitter.com/uJUEByFbQM — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 26, 2023

وكان “أبو عبيدة” المتحدث باسم القسام، كشف قبل أيام أن عدد الأسرى لدى حماس وفصائل المقاومة يتراوح ما بين 200 و250 أسيراً بينهم أجانب.

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الأسرى لدى حماس وفصائل المقاومة

ويوم 23 أكتوبر، أعلنت كتائب القسام أنها أطلقت بوساطة مصرية وقطرية سراح المحتجزتين “نوريت يتسحاك” و”يوخفد ليفشيتز” لدواع إنسانية بعدما رفض الاحتلال الإسرائيلي استلامهما سابقا.

وبثت الكتائب فيديو لعملية إطلاق السراح، فيما أكد أبو عبيدة أن الإفراج عن المحتجزتين تم لدواع إنسانية ومرضية قاهرة، رغم ارتكاب الاحتلال أكثر من 8 خروق للإجراءات التي تم الاتفاق مع الوسطاء على التزام الاحتلال بها خلال تسليم المحتجزتين.

وكانت القسام أطلقت، الجمعة، أيضا سراح محتجزتين أمريكيتين لـ”دواع إنسانية” استجابة لجهود وساطة قطرية.

وقال “أبو عبيدة -في بيان حينها- أن إطلاق المحتجزتين (أم وابنتها) يأتي “لنُثبِت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأميركي جو) بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة”.

وفي اليوم الـ 20 من حربها الشاملة على غزة، ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة في خان يونس وغزة، وسوّت طائراتها مربّعات سكنية بالأرض.