المقاطعة واجبة شرعا.. الشيخ الخليلي يطلق العنان لحملة شعبية تنتصر لغزة وتلفظ أعداءها

وطن- دشّن ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي حملة بعنوان “المقاطعة واجبة شرعا”، وذلك بعد تصريحات مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في هذا الصدد، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وكان الخليلي قد أصدر بيانا قال فيه: “العدو المحتل لم يجترئ على عدوانه إلا بمساندة من حلفائه ومن الخونة من أمتنا، ولا ريب أن لهؤلاء مصالح شتى في بلاد الإسلام، وهم لم يرعوا أي حرمة لهذا الدين، وأي تقدير لأتباعه، فلذلك يتحتم على الأمة أن تقاطع جميع مصالحهم، فلا تتعامل معهم بحال”.

وأضاف: “سلاح المقاطعة هو من أمضى الأسلحة وأنجحها في إخضاع العدو، لذلك أراه واجبا على الأمة وأدعو إليه كل من يريد الخير لأمته ووطنه، ولا عبرة بما ينادي به المخذولون المتخاذلون من كون المقاطعة تحتاج إلى إذن من القائم الأمر، ولو صح ذلك لما كان لأحد أن يدفع شرا عن نفسه أو دينه أو حتى أن يعبد ربه إلا بإذن خاص، وما ذلك إلا من تأليه الأشخاص وتقديس البشر وهم من أعظم البدع في الإسلام”.

وتابع أحمد بن حمد الخليلي: “بهذا جمد الحق وتعمق الباطل وأهدرت كرامة المسلمين وأضيفت حقوق الأمة، فحسب الأمة ما رزنت به من الخواء بسبب هذا الفكر العقيم، فيجب عليها التخلص منه”.

سلاح المقاطعة من أمضى الأسلحة وأنجحها في إخضاع العدو، لذلك أراه واجبا على الأمة وأدعو إليه كل من يريد الخير لأمته ووطنه، ولا عبرة بما ينادي به المتخاذلون من كون المقاطعة تحتاج إلى إذن من القائم بالأمر! pic.twitter.com/ExwW59Gtha — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) November 16, 2023

إطلاق حملة المقاطعة واجبة شرعا

أثار بيان مفتي سلطنة عمان، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، فيما دشّن ناشطون حملة بعنوان “المقاطعة واجبة شرعا”.

وقال الناشط سعيد الحسني: “أطفال غزة يطلبون منكم مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية والشركات الداعمه لها فكونوا لهم عونا وسندا. سماحة الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام للسلطنة أصدر فتواه بأنه يرى المقاطعة واجبة على المسلم”.

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وغرد الناشط عدنان الشمري: “سماحة الشيخ الحبيب الخليلي صاحب المواقف المشرفة مع أحداث هذه الأمة في سلطنة العز.. يطلب من الشعوب العربية المقاطعة للمنتجات الداعمة للكيان نصرةً لإهلنا في غزة ، وهو أقل الواجب والنصرة ولكنه سلاح قاتل لهم إن طال وتم الالتزام الحق به”.

بدائل متاحة للمشاركين في المقاطعة

كما حرص الكثير من النشطاء على توضيح قوائم من المنتجات التي يمكن الاستعانة بدلا من المنتجات التي تدعم إسرائيل أو الدول الغربية التي توفر الغطاء لإسرائيل لارتكاب مجازرها.

توضيح:

ستجد في هذا الموقع الإلكتروني

( https://t.co/sUHB1PKNC3)

اسم المنتج الواجب مقاطعته،مع الدليل على ارتباطه بالصها ينة.

ادخل بالموقع واحتفظ بقائمة المنتجات وقم بنشرها للناس في المجموعات وبوسائل التواصل،

حتى يكتب الله لك أجر الجهاد بالكلمة وبسلاح المقاطعة.#المقاطعة_واجبة_شرعا pic.twitter.com/PaWnu3i0WT — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) November 17, 2023

وبرزت حملات المقاطعة على مدار الأسابيع الماضية، وتحديدا منذ بدء الحرب الإسرائيلية الفتاكة على قطاع غزة، وتحظى بمشاركة كبيرة من مختلف الشعوب العربية.