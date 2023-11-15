مغن وممثل إسرائيلي معروف يكتب هذه العبارة على رأس قذيفة مُعدة لقتل أطفال غزة (فيديو)

وطن – ظهر المغني والممثل الإسرائيلي”شولي راند” في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل وسط مجموعة من الجنود الإسرائيليين وهو يبارك قتل المدنيين في غزة، في مؤشر على مدى عنصرية الصهاينة وتعطشهم للدماء حتى بالنسبة لأولئك الذين يدعون الحب والإنسانية والسلام منهم.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام عبرية الممثل العنصري “شولي راند” الذي بدا بهيئة حاخام ، إلى جانب عدد من القذائف المعدة لإسقاطها على المدنيين في قطاع غزة وهو ينحني أمام إحداها ويكتب على رأسها باللغة العبرية “بسم الرب .. مني لتسقط على رأس الأفعى”، زاعماً أن القذيفة مهداة للقيادي في حركة حماس “يحيى السنوار” الذي تحول إلى كابوس إسرائيل الأكبر.

وكان المحقق الهولندي السابق في الأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب في ليبيا، مارك غيرالسكو، صرح في أكتوبر الماضي، بأن إسرائيل ووسط تفاقم الوضع في الشرق الأوسط أطلقت في أقل من أسبوع عددا من القذائف يماثل ما استخدمته الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عام.

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وقال غيرالسكو في تصريحات صحفية: “أقل من أسبوع، أطلقت إسرائيل عددا من القذائف يعادل ما أطلقته الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عام واحد”.

وأشار إلى أن الأراضي التي يشن عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي الضربات في القطاع المحاصر، بالمقارنة مع أفغانستان، أصغر من حيث المساحة، وأكثر كثافة سكانية.