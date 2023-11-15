قصف إسرائيلي قطع الصلاة وأجبر المصلين على إخلاء المسجد وسط فوضى عارمة

وطن – أجبر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمحيط “مسجد أبو ذر الغفاري” في منطقة خان يونس بقطاع غزة، المصلين الفلسطينيين على ترك صلاتهم وإخلاء المسجد وسط حالة من الخوف والهلع.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، عدداً من المصلين وهم يركضون في باحة المسجد، فيما شوهد مصاب مستلقياً على الأرض وبعض المصلين يحاولون مساعدته.

قصف إسرائيلي بمحيط مسجد “أبو ذر الغفاري”

وأظهر مشهد تال غمامة من الغبار تملأ المكان جراء القصف، والمصلون يحاولون الهرب من المنطقة بعد شعورهم بالخطر وتحليق طائرات الاحتلال فوق المنطقة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ذكر الشهر الماضي، أن الاحتلال يتعمّد استهداف تجمعات المواطنين المتواجدين في الأسواق والمخابز ويستهدف أيضا الكنائس والمساجد.

من جهتها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان أن جيش الاحتلال دمر 5 مساجد بشكل كلي في القطاع، مما يرفع إجمالي عدد المساجد المدمرة بشكل كامل منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 59، بالإضافة إلى 136 مسجدا تضررت جزئيا.

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ومنذ أيام وثق مقطع فيديو لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمسجد خالد بن الوليد في منطقة المعسكر غرب مدينة خانيونس.

وأظهرت لقطات المسجد المدمر جراء قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى ناصر في مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة. ويمكن رؤية قبة المسجد على الأرض بينما يقوم السكان بإزالة الأنقاض بحثا عن المصاحف التي تناثرت جراء الانفجار الذي أعقب القصف.