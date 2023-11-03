المقابر لم تسلم من جرائم الاحتلال.. 7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مقبرة بيت لاهيا شمالي غزة

وطن- استشهد سبعة فلسطينيين على الأقل، إثر غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مقبرة في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت قناة الجزيرة، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت عددا من المواطنين الذين كانوا في المقبرة لدفن عدد من الشهداء من أقاربهم الذين ارتقوا خلال الحرب الإسرائيلية الراهنة على القطاع المحاصر.

عاجل | مراسل #الجزيرة: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقبرة بيت لاهيا شمالي القطاع إلى 7 — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) November 3, 2023

وفيما نقلت شبكة روسيا اليوم، الإحصاء نفسه فيما يخص ارتقاء سبعة شهداء جراء الغارة الإسرائيلية، لكنها قالت إن القصف الإسرائيلي استهدف مجموعة من عمال القبور في مقبرة مدينة بيت لاهيا، شمال غزة.

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مجازر إسرائيلية مروعة

وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الثامن والعشرين على التوالي، فقد ارتكب جيش الاحتلال 965 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان 9061 شهيدا بينهم 3670 طفلا و2326 امرأة وقرابة 23 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغ عن مفقودين.

ووثقت الطواقم الطبية استشهاد 135 شهيدا من كوادرها، بجانب استشهاد 40 صحفيا و18 ضابطا من الدفاع المدني و49 من الأئمة والدعاة والوعاظ، حسبما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وبسبب الحرب الإسرائيليةن فإن أكثر من 212 ألف وحدة سكنية تضررت، و35 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 85 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة من بينها المركز الثقافي الأرثوذكسي.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي 214 مدرسة تعرضت لأضرار متفاوتة منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة، بجانب تضرر 164 مسجداً بفعل الحرب على غزة، منها 54 تعرضت للهدم الكلي 110 جزئياً، مع استهداف ثلاث كنائس في القطاع.

وقال مكتب الإعلام الحكومي، إن الاحتلال يتعمد استهداف التجمعات السكنية المكتظة، حيث استهدف المخيمات المزدحمة بالسكان مثل جباليا والبريج والشاطئ.

وأشار إلى أن الاحتلال ألقى على غزة 25 ألف طن من المتفجرات أي ضعف قدرة قنبلة هيروشيما النووية والتي تقدر بـ 12 ألف طن.