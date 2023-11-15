“فخ غزة”.. القسام تُعلن عن خسائر كبيرة للاحتلال في الجنود والعتاد

وطن – أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أنها دمرت، الأربعاء، 11 آلية تابعة لقوات الاحتلال كليا أو جزئيا، وقتلت وأصابت جنودا إسرائيليين في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

جاء ذلك بالتوازي مع إطلاق صواريخ على مستوطنات عدة أثارت الرعب والهلع في صفوف المستوطنين، فيما سمعت صفارات إنذار في عدد منها وهو المشهد الذي بات شبه يومي في قلب الكيان الإسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، في بيان على منصة (إكس) نقلته وسائل إعلام عبرية: “أصيب جنديان إسرائيليان بجروح خطيرة وطفيفة، بعد أن أطلق مسلحون صاروخا مضادا للدبابات على جرافة عسكرية من طراز (دي 9)، كانت في الأراضي الإسرائيلية قرب السياج بمنطقة كيسوفيم”.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين إسرائيليين أحدهما بجروح خطرة جراء استهداف جرافة عسكرية في منطقة كيسوفيم بغلاف غزة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 15, 2023

يأتي هذا فيما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف آليات ودبابات وجرافات بالقذائف والصواريخ المضادة للدروع من طرازي “الياسين 105″ و”تاندوم”.

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وقالت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس في بيان تناقلته وسائل إعلام فلسطينية إنه “منذ صباح (الأربعاء) : “تمكن مجاهدونا من استهداف قوة لجنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح، وتدمير 11 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة”.

وفي عملية أخرى مشتركة مع ألوية الناصر صلاح الدين، وهو أحد فصائل المقاومة، استُهدفت دبابتان إسرائيليتان بواسطة قذيفتي الياسين 105 و”تاندوم” جنوب غرب مدينة غزة.

قصف تحشدات عسكرية

ونشرت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطع فيديو لقصف “التحشدات العسكرية المتوغلة في نتساريم ومحيط عمارة بكرون بصواريخ (بدر1)”.

كما أعلنت سرايا القدس قصف الحشود والتجمعات العسكرية في “محيط الشركة الهندسية بصواريخ (بدر 1)”، وقصف الحشود “العسكرية في محيط جامعة الأزهر ومنتجع النور برشقة صاروخية”.

وصباح الأربعاء، أعلنت “سرايا القدس” في بيان لها “إسقاط طائرة صهيونية من نوع “سكاي لارك” بدون طيار والاستيلاء عليها”.

ونشر الإعلام الحربي في “سرايا القدس” مقطع فيديو يظهر “مشاهد من قصف سرايا القدس التحشدات العسكرية المتوغلة في نتساريم ومحيط عمارة بكرون بصواريخ بدر1”.

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وأكدت أنها “قصفت بقذائف الهاون تحشدات وجنود العدو في تلة المدفعية شمال القطاع وإصابتهم إصابة مباشرة، وأنها قصفت تحشدات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون موقعة في صفوفها إصابات مؤكدة.

في الأثناء، استمرت الاشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية والآليات الإسرائيلية المتوغلة في محاور عدة بمدينة غزة وفي مناطق أخرى بالقطاع.