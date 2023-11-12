إصابة مباشرة.. لحظة استهداف طائرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو (فيديو)

وطن – بثت كتائب “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الأحد، مشاهد جديدة توثق استهدافها لطائرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو.

وكشف الإعلام العسكري لسرايا القدس أن الطائرة الإسرائيلية من نوع “هيرون تي بي ـ (إيتان)”، وأنه تم إصابتها إصابة مباشرة.

استهداف طائرة إسرائيلية من قبل سـرايا القدس

ويظهر المقطع الذي رصدته (وطن) أحد عناصر سرايا القدس وهو يحمل على كتفه الصاروخ، بينما توثق كاميرا عنصر آخر لحظة إطلاقه تجاه الطائرة الإسرائيلية.

اقرأ أيضا:

وكانت السرايا ذكرت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة في منطقة “تل الهوا” و”مخيم الشاطئ” في غزة وأوقعوا إصابات مباشرة في صفوف القوات الاحتلال المتوغلة.

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 جنود وإصابة 6 بينهم ضابطان بجروح خطرة، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكان متحدث القسام “أبو عبيدة” أكد في كلمة له، السبت، أن مقاتلي القسام دمروا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء جيش الاحتلال اجتياحه البري للقطاع.