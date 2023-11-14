تعليق للتاريخ من حفيظ دراجي على صورة الدبابات التي حولتها المقاومة لـ”خردة” في غزة

وطن – علق المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، على الصورة التي التقطت لدبابات وآليات إسرائيلية دمّرتها المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال دراجي في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس“: “هذه صورة سيوثقها التاريخ.. نعم دخلوا غزة لكنهم لم يخرجوا منها لأنها تحولت الى مقبرة للغزاة وآلياتهم”.

وأضاف: “إعلام الكيان يقول إن الصور صادمة بحق رابع أقوى جيش في العالم، بعضهم قتل والبعض الآخر ترك آلياته وهرب.. قالها خالد بن الوليد. سنأتيكم برجال يُحبون الموت كما تُحبون أنتم الحياة”.

صورة دبابات الاحتلال مدمرة في غزة

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد ضجت في الساعات الماضية، بصورة تظهر عددا كبيرا من دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي وبعضها من طرازات حديثة، وقد تحولت إلى هياكل حديدية متفحمة بعد استهدافها من قبل المقاومة.

غزة محرقة الدبابات الصهـ يونية

صورة توضح دبابات العدو الصهيـ وني عند دوار حيدر عبد الشافي القريب من مستشفى الشفاء

وما خفي أعظم. #قمه_العار #قمة_لا_سمح_الله #يد_بيد_مع_فلسطين pic.twitter.com/MuJOnytwxt — سالم ربيح (@SalemRopp) November 13, 2023

والتقطت هذه الصورة، عند دوار حيدر عبد الشافي القريب من مستشفى الشفاء بالقطاع المحاصر.

وظهر عدد كبير من دبابات و آليات الاحتلال الذي دمرتها المقاومة خلال المعارك في مدينة غزة، كما بدت إحدى الدبابات مقلوبة إلى الأعلى حيث أطاحت صواريخ المقاومة المضادة للدبابات وقذائفه بقمرات قيادتها.

القسام تدك آليات الاحتلال

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، قد أكّد تدمير مقاتلي القسام 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا، لتضاف إلى 160 آلية عسكرية أعلن أبو عبيدة تدميرها في السابق.

وقال أبو عبيدة إن مجاهدي القسام يواصلون تسديد ضربات للعدو بتفجير دباباته ومدرعاته ويدكون تحشداته بقذائف الهاون موقعين إصابات وقتلى، بعد عمليات رصد وتقرب من الآليات الإسرائيلية وأماكن تحصن جنود جيش الاحتلال.