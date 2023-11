الطيران الإماراتي يؤكد استمرار رحلاته إلى تل أبيب والتمسك بالتزاماته تجاه إسرائيل

وطن – في الوقت الذي ترتكب فيه الطائرات الإسرائيلية المجازر والفظائع في قطاع غزة، يتحدث طيران الاتحاد الإماراتي عن التزاماته تجاه الاحتلال وخضوعه لإملاءاته، في واقعة من الوقائع التي تثبت يوميا أن الإمارات تحولت على يد محمد بن زايد إلى “مستعمرة إسرائيلية” جديدة في الخليج، كما يقول نشطاء.

وأعلن “طيران الاتحاد” الناقل الوطني للإمارات عدم توقف رحلاته الجوية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي أو تعليقها، والتمسك بالتزامات الشركة تجاه إسرائيل.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي“، عن الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران أنطونالدو نيفيس قوله، إن الشركة تواصل الرحلات لإسرائيل دون توقف.

وتسير الشركة الإماراتية الرحلات من أبوظبي إلى تل أبيب منذ نيسان/أبريل 2021، أي بعد نحو 8 أشهر من توقيع اتفاقيات “إبراهام”.

“We’re going to keep flying,” @etihad CEO Antonoaldo Neves tells CNBC’s @Dan_Murphy as Israel’s war against Hamas hits regional demand. pic.twitter.com/JuMCBsZjKA

— CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) November 13, 2023