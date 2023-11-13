مشاهد أسطورية من شمال غزة.. صمود غزاوي يكذب رواية الاحتلال عن الإخلاء الكلي

وطن – يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تلقي الضربات المتتالية في الحرب النفسية التي يشنها ضد مواطني قطاع غزة، عبر ترويج الكثير من الإدعاءات والأكاذيب.

إحدى هذه الأكاذيب تمثلت في الإدعاء بإخلاء مناطق شمال غزة كليا، وذلك في مؤشر على ما يبدو لإقدام جيش الاحتلال للتوسع في مجازره بعدما فصل – بوحشيته وهمجيته – شمال القطاع عن جنوبه.

وأظهرت لقطات مصورة، كذب الإدعاء الإسرائيلي حيث وثق صحفيون فلسطينيون من خلال جولات ميدانية في مخيمات ومدن شمال قطاع غزة، مشاهد تؤكد سير الحياة بشكل طبيعي.

وشوهد في هذه اللقطات، ووجود أعداد كبيرة من المواطنين، وهو ما يدحض أكاذيب الاحتلال بأن جميع سكان الشمال قد نزحوا وأن مدنه فارغة.

فلسطينيون صامدون في وجه حرب الإبادة

وبيّنت اللقطات المصورة، مدى صمود الفلسطينيين ومُضيهم قدما في مواصلة حياتهم بشكل طبيعي رغما عن الاحتلال وجرائمه الوحشية التي تُصنّف بأنها إبادة جماعية.

والتُقطت هذه المشاهد في مخيم جباليا وتل الزعتر والفالوجة وبيت لاهيا، حيث شوهدت آلاف الأسر وهي موجودة في المكان.

مخيم جباليا لا يزال ينبض بالحياة

وكان أحد المشاهد اللافتة، هو حال مخيم جباليا الذي طالته مقاتلات الاحتلال بمئات الغارات خلال الحرب الراهنة، إلا أن اللقطات الواردة من هناك تؤكد سير الحياة بشكل طبيعي في المخيم.

وشوهد المواطنون هناك، وهم يتجولون في الأسواق ويمارسون أنشطتهم اليومية بشكل روتيني، رغم وحشية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال.

900 ألف فلسطيني موجودون في شمال القطاع

وبلغة الأرقام، كانت وزارة الداخلية في قطاع غزة قد أعلنت أنّ نحو 900 ألف فلسطيني لا يزالون في مدينة غزة وشمال القطاع الذي يتكون من خمس محافظات.

ويتجاوز عدد سكان مدينة غزة والمناطق المحيطة بها 1.1 مليون نسمة من أصل 2.2 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع، وجميعهم يواجهون ظروفا معيشية صعبة للغاية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2006.