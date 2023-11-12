فيديو مروع لدبابة إسرائيلية تدهس جثمان شهيد فلسطيني وفزع حقوقي

وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بالصادم، يُظهر دبابة إسرائيلية تدهس جثة شهيد فلسطيني في قطاع غزة.

وشوهد في مقطع الفيديو، دبابة إسرائيلية وهي تدهس بشكل متعمد جثة شهيد فلسطيني بلباس مدني استشهد خلال محاولته النزوح في قطاع غزة.

فزع حقوقي من التمثيل بجثمان الشهيد

بدوره، عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن فزعه وصدمته إزاء تلقيه مقطع فيديو يظهر آلية عسكرية إسرائيلية تدهس بشكل متعمد على جثة الشهيد الفلسطيني.

وقال المرصد في بيان، إن الشهيد الفلسطيني كان يحاول عبور الممر الذي أعلن جيش الاحتلال تخصيصه (طريق صلاح الدين الرئيسي) لنزوح المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة وشمالها إلى المناطق الجنوب، إلا أنه استشهد بأعيرة نارية ثم داسته الآلية العسكرية بغرض التمثيل بجثته.

اقرأ أيضا:

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن طواقمه وثقت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدة انتهاكات إسرائيلية شملت التمثيل بجثث شهداء فلسطينيين والتنكيل والسحل ببعضها والتبول عليها وحتى تقطيع أطرافها.

شجب حقوقي للجريمة الإسرائيلية

وفي بيانه، شجب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تباهي جنود جيش الاحتلال بالتمثيل بجثامين الشهداء، ويعتبر أن ذلك يعكس حدة سادية الجنود وخرقهم الفاضح لقواعد الحرب.

وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن قواعد القانون الدولي تنص على ضرورة احترام جثث الشهداء وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة بموجب المادة 115 التي تنص على ضرورة الالتزام بالبحث عن الموتى وجمع جثثهم وإجلائهم واحترام جثثهم وصيانة قبورهم، فيما تشدد اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى وتشويه جثثهم.

6 أسابيع من الحرب الإسرائيلية على غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، أسبوعها السادس مخلفة أكثر من 11 ألف شهيد و28 ألف مصاب حتى الآن.

وأدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى تدمير نحو نصف مبانيها، كما أنه لم يستثن المستشفيات، بل إن الاحتلال قام بقصف العديد منها، فضلا عن قطع الكهرباء وحتى الأكسجين الذي يحتاجه المرضى.