رسائل جديدة من أردوغان لبايدن عن غزة وحماس ومجازر إسرائيل

وطن- وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسائل لنظيره الأمريكي جو بايدن بشأن غزة التي تتعرض لحرب يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ستة أسابيع.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، لدى عودته من العاصمة السعودية الرياض بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، إنّ غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء، داعيا الولايات المتحدة لتقبّل هذا الأمر، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف رجب طيب أردوغان، أنه من غير الممكن التفاهم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن كانت لديه مقاربة مفادها أن غزة أرض لإسرائيل والمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني.

عجز أممي

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية عاجزة وظيفيا وعمياء إزاء عمليات قتل المسلمين، مشددا على ضرورة تحديث الهيكل الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وينبغي تغيير نظام العضوية الدائمة وحق النقض في مجلس الأمن.

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ولفت رجب طيب أردوغان إلى أنه لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق الفيتو في مجلس الأمن.

كما انتقد أردوغان، المطالب التي تثيرها بعض الأطراف عن توصيف حركة حماس كتنظيم إرهابي، قائلا: “حماس ليست منظمة إرهابية بل هم أناس يناضلون لحماية أرضهم ويحاربون من أجل وطنهم”.

دعوة لاتخاذ إجراءات ضد المجازر في غزة

كما دعا رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي إلى لاتخاذ إجراءات ملموسة حيال المجازر في قطاع غزة.

وشدد على أنه ليست هناك أرضية تخدم السلام أكثر من عقد اجتماع يشارك فيه كافة أطراف المنطقة، بمن فيهم أطراف الحرب.

6 أسابيع من الحرب الإسرائيلية على غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، أسبوعها السادس مخلفة أكثر من 11 ألف شهيد و28 ألف مصاب حتى الآن.

وأدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى تدمير نحو نصف مبانيها، كما أنه لم يستثن المستشفيات، بل إن الاحتلال قام بقصف العديد منها، فضلا عن قطع الكهرباء وحتى الأكسجين الذي يحتاجه المرضى.