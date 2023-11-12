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    الهدهد

    تحول إلى رمز وقدوة.. ظاهرة “أبو عبيدة” تنتشر في تركيا والعالم (فيديو)

    انتشرت عدة فيديوهات لمسيرات في تركيا ظهر فيها شبان يرتدون زي متحدث كتائب القسام في غزة أبو عبيدة وآخرون يرفعون صوره
    وطنبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    أبو عبيدة في تركيا
    طلاب جامعة أتراك يرتدون زي أبو عبيدة خلال مسيرة داعمة للمقاومة في تركيا

    وطن – يبدو أن شخصية “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، تنال إعجاب الملايين حول العالم، لدرجة أن الكثيرين منهم ظهروا يقلدون ظهوره وهو ملثم، وآخرهم متظاهرون أتراك في مسيرات تركية تضامنية خرجت لدعم فلسطين.

    وأصبح أبو عبيدة “أيقونة” ورمز يختزل صوت المعركة والقضية، حيث صنع لنفسه شعبية كبيرة، عبر رجل ملثم بكوفية ولا أحد يعرف اسمه أو صورته.

    وأظهرت مقاطع مصورة كيف يرتدي أنصار حزب Hüdapar الحزب المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم قناع وزي أبو عبيدة في المسيرات التضامنية.

    زي وصور أبو عبيدة في تركيا

    وفي إحدى الفيديوهات ظهر طلاب جامعة أتراك يرتدون زي أبو عبيدة وعلقت ناشطة على منصة إكس على ذلك بالقول: “لقد أصبح هذا البطل أسطورة بالنسبة للأتراك.. لا تمر في شارع او تدخل مقهى او نادي الا ووجدت صوره تزين المكان. حتى ان لعبة الاطفال اصبحت.. تقليد ابو عبيدة”.

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    ووفق لقطات أخرى من ولاية إسطنبول شمال غربي تركيا رفع مجموعة شبان أتراك صورة أبو عبيدة أثناء مسيرة مناصرة لغزة مع ارتداء الكوفية الفلسطينية.

    وشخصية أبو عبيدة لم تتغير كثيرا منذ ظهوره الأول عام 2006، عدا لون الكوفية والخلفيات والشريط الذي يحيط به رأسه.

    وكان أبو عبيدة قد برز في 25 حزيران/يونيو 2006، حين أعلن تنفيذ المقاومة عملية “الوهم المتبدد” شرق مدينة رفح، والتي أدت لقتْل جنديين إسرائيليين وجرح اثنين آخرين وأسر الجندي جلعاد شاليط.

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