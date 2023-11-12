تحول إلى رمز وقدوة.. ظاهرة “أبو عبيدة” تنتشر في تركيا والعالم (فيديو)

وطن – يبدو أن شخصية “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، تنال إعجاب الملايين حول العالم، لدرجة أن الكثيرين منهم ظهروا يقلدون ظهوره وهو ملثم، وآخرهم متظاهرون أتراك في مسيرات تركية تضامنية خرجت لدعم فلسطين.

وأصبح أبو عبيدة “أيقونة” ورمز يختزل صوت المعركة والقضية، حيث صنع لنفسه شعبية كبيرة، عبر رجل ملثم بكوفية ولا أحد يعرف اسمه أو صورته.

وأظهرت مقاطع مصورة كيف يرتدي أنصار حزب Hüdapar الحزب المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم قناع وزي أبو عبيدة في المسيرات التضامنية.

" ظاهرة أبوعبيده بدأت بالإنتشار في تركيا"

.

" في مسيره تركيه لحزب Hüdapar الحزب المتحالف مع حزب العداله الحاكم ظهر اشخاص يرتدون اقنعه تشبه تلك التي يلبسها متحدث القسام ابو عبيدة pic.twitter.com/0UjDu7FcEo — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) November 12, 2023

زي وصور أبو عبيدة في تركيا

وفي إحدى الفيديوهات ظهر طلاب جامعة أتراك يرتدون زي أبو عبيدة وعلقت ناشطة على منصة إكس على ذلك بالقول: “لقد أصبح هذا البطل أسطورة بالنسبة للأتراك.. لا تمر في شارع او تدخل مقهى او نادي الا ووجدت صوره تزين المكان. حتى ان لعبة الاطفال اصبحت.. تقليد ابو عبيدة”.

اقرأ أيضا:

طلاب جامعة اتراك يرتدون زي الزعيم #أبوعبيدة..

لقد اصبح هذا البطل أسطورة بالنسبة للاتراك.. لا تمر في شارع او تدخل مقهى او نادي الا ووجدت صوره تزين المكان..

حتى ان لعبة الاطفال اصبحت.. تقليد ابو عبيدة.. لكم نحبك " ابو عبيدة" #قمه_العار pic.twitter.com/nRVnpkQDWz — سارة أردوغان.. تركيا 🇹🇷 (@sarahArdogn) November 12, 2023

ووفق لقطات أخرى من ولاية إسطنبول شمال غربي تركيا رفع مجموعة شبان أتراك صورة أبو عبيدة أثناء مسيرة مناصرة لغزة مع ارتداء الكوفية الفلسطينية.

مجددا.. رفع صورة أبو عبيدة في إسطنبول قبل قليل. pic.twitter.com/Ck8s4BPepl — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) November 12, 2023

وشخصية أبو عبيدة لم تتغير كثيرا منذ ظهوره الأول عام 2006، عدا لون الكوفية والخلفيات والشريط الذي يحيط به رأسه.

وكان أبو عبيدة قد برز في 25 حزيران/يونيو 2006، حين أعلن تنفيذ المقاومة عملية “الوهم المتبدد” شرق مدينة رفح، والتي أدت لقتْل جنديين إسرائيليين وجرح اثنين آخرين وأسر الجندي جلعاد شاليط.