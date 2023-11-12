باسل مهدي.. طبيب فلسطيني يفضح المتصهينين قبل استشهاده بساعات

وطن – تصدر اسم الطبيب الفلسطيني باسل مهدي منصات التواصل بعد استشهاده على يد الاحتلال الإسرائيلي، إثر منشور له على فيسبوك وجه فيه قبل ساعات رسالة مؤثرة هاجم فيها المتصهينين الذين يدعمون المحتل الغاصب الذي يقتل الأطفال والنساء دون أي رادع عربي أو حتى دولي.

وجاء في منشور باسل وهو طبيب أمراض النساء والتوليد في مستشفى الشفاء: “ما في حدا راح يموت ناقص عمر بس في ناس راح تموت ناقصة كرامة، ناقصة إنسانية، ناقصة مبدأ”.

وختم مهدي منشوره بخطاب وجه للمتصهينين لا سيما أولئك الذين يدعمون التطبيع مع الاحتلال رغم كل المأساة التي يمر بها الشعب الفلسطيني: “خبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله ولا سامحكم الله”.

وقضى مهدي مع طبيبين همام اللوح أخصائي الكلى وزميله رائد مهدي طبيب النساء والولادة بعدما قصف الاحتلال الإسرائيلي عيادة ولادة خاصة ما أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 20 شخصاً.

The murderous IDF just bombed and killed three more of our dear colleagues in Gaza: Dr. Basel Mehdi (ObGyn), Dr. Hammam Ellouh (kidney specialist) and Dr. Raed Mahdi (ObGyn).

The killing was in a private maternity clinic and at home. At least 20 other family members killed.

We… pic.twitter.com/xmsZUWisEy — Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) November 12, 2023

وعلق الطبيب النرويجي البروفيسور Mads Gilbert على الحدث الأليم بالقول: “نحن نحترم شجاعتهم وصمودهم ونستنكر قتلهم من الجبناء ونعد بحمل شعلة زملائنا الشجعان إلى الأمام.. دكتور مادس”.

هم #ليسوا_أرقاماً بل زمرا الي جنة رب العالمين

أما نحنُ أرقاماً تستخدم علي حسب المعادلات الصفرية — ꪑoaꪑꪮꪀ🔻 (@moamen88R7) November 12, 2023

وكتب أحد المتابعين بتغريدة على منصة إكس معلقاً على استشهاد باسل مهدي ورسالته الأخيرة قبل رحيله: “هم ليسوا أرقاماً بل زمر إلى جنة رب العالمين أما نحن أرقام تستخدم حسب المعادلات الصفرية”.

شهيد عند ربه.. وما احلى الشهداء عند رب العالمين..

أمريكا تسعى لاجلاء مواطنيها و الجنسيات الأجنبية. والأمة العربية والإسلامية ترى بأم أعينهما استشهاد أطفال رضع والشهداء في كل مكان وقصف المستشفيات.. ينتظرون موافقة أمريكا وإسرائيل للسماح بدخول الشاحنات…#GazaCeasefire — Thikrayat Nasser (@thikrayatharb) November 12, 2023

وكتبت المغردة ذكريات ناصر: “شهيد عند ربه.. وما احلى الشهداء عند رب العالمين.. أمريكا تسعى لاجلاء مواطنيها و الجنسيات الأجنبية. والأمة العربية والإسلامية ترى بأم أعينهما استشهاد أطفال رضع والشهداء في كل مكان وقصف المستشفيات.. ينتظرون موافقة أمريكا وإسرائيل للسماح بدخول الشاحنات”.

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ويدور غضب كبير من الدول العربية بحكوماتها وأنظمتها بسبب التعامل ببرود كبير إزاء المأساة الإنسانية في غزة وعدم فتح المعابر واتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الأطفال والنساء ويطالبون شعوب تلك الدول بالضغط في سبيل إنهاء الكارثة المستمرة منذ أكثر من 37 يوماً.

وقصفت قوات الاحتلال مستشفى للولادة ما أسفر عن استشهاد طبيبين، فيما أطلقت مسيّرات إسرائيلية النار على مجمع الشفاء الطبي، وخلّفت غارات جديدة على أحياء سكنية بشمال وجنوب القطاع أكثر من 20 شهيداً لتتجاوز حصيلة الشهداء 11100 شخصاً حتى الأحد 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.