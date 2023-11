باسل مهدي.. طبيب فلسطيني يفضح المتصهينين قبل استشهاده بساعات

وطن – تصدر اسم الطبيب الفلسطيني باسل مهدي منصات التواصل بعد استشهاده على يد الاحتلال الإسرائيلي، إثر منشور له على فيسبوك وجه فيه قبل ساعات رسالة مؤثرة هاجم فيها المتصهينين الذين يدعمون المحتل الغاصب الذي يقتل الأطفال والنساء دون أي رادع عربي أو حتى دولي.

وجاء في منشور باسل وهو طبيب أمراض النساء والتوليد في مستشفى الشفاء: “ما في حدا راح يموت ناقص عمر بس في ناس راح تموت ناقصة كرامة، ناقصة إنسانية، ناقصة مبدأ”.

وختم مهدي منشوره بخطاب وجه للمتصهينين لا سيما أولئك الذين يدعمون التطبيع مع الاحتلال رغم كل المأساة التي يمر بها الشعب الفلسطيني: “خبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله ولا سامحكم الله”.

وقضى مهدي مع طبيبين همام اللوح أخصائي الكلى وزميله رائد مهدي طبيب النساء والولادة بعدما قصف الاحتلال الإسرائيلي عيادة ولادة خاصة ما أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 20 شخصاً.

The murderous IDF just bombed and killed three more of our dear colleagues in Gaza: Dr. Basel Mehdi (ObGyn), Dr. Hammam Ellouh (kidney specialist) and Dr. Raed Mahdi (ObGyn).

The killing was in a private maternity clinic and at home. At least 20 other family members killed.

We… pic.twitter.com/xmsZUWisEy

— Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) November 12, 2023