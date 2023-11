الكاتب الأمريكي كريس هيدجز: إسرائيل تبيد غزة.. ومجازرها تغذي فكرة المقاومة

وطن- علق الكاتب الصحفي الأمريكي المعروف كريس هيدجز، على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، خلال الحرب المستمرة على القطاع للشهر الثاني على التوالي.

وخلال مشاركته في ندوة نظمها المركز القطري للصحافة، بعنوان “الحرب على غزة.. السياقات الدولية والانحيازات الصحفية”، قال كريس هيدجز: “أنا في استوديو الخدمة العربية لقناة الجزيرة، أشاهد البث المباشر من مدينة غزة، واضطر (وائل الدحدوح) مراسل الجزيرة في شمال غزة، بسبب القصف الإسرائيلي المكثف، إلى النزوح إلى جنوب غزة. لقد ترك كاميرته خلفه”.

Chris Hedges: I am in the studio of Al Jazeera’s Arabic service watching a live feed from Gaza City. The Al Jazeera reporter in northern Gaza, because of the intense Israeli shelling, was forced to evacuate to southern Gaza. He left his camera behind. He trained it on Al-Shifa… pic.twitter.com/FUQYdxFlia

