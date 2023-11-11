مخابرات السيسي تطلق وائل غنيم لشيطنة قادة حماس في قطر.. ما الهدف؟

وطن – شن الناشط المصري وائل غنيم هجوما عنيفا على زعماء المكتب السياسي لحركة حماس في قطر وتركيا، مرددا “الإسطوانة المشروخة” التي يروجها الاحتلال نفسه والمتصهينين العرب بالزعم “أن قادة المقاومة يعيشون في الخارج مترفون ويتركون المواجهة للشعب”.

ويشار إلى أن وائل غنيم كان قد عاد من أمريكا للقاهرة مؤخرا ـ بعد أخذ الأمان من المخابرات ـ وتحوله من دفة معارضي السيسي إلى أشد الداعمين له، في تحول مفاجئ صدم متابعيه ولم تعرف كواليسه أو سببه.

وائل غنيم يتطاول على قيادات حماس

وفي تطاول على قادة الحركة بالخارج وخاصة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، حاول “غنيم” الانتقاص منهم وتشويههم عبر أسلوبه الساخر بقوله: “يتناولون البرغر في تركيا وقطر، بينما أهلهم يقتلون في غزة بالصواريخ.

وتابع “وائل غنيم” الذي كان يلقب بـ”أيقونة ثورة يناير” قبل أن ينقلب عليها وتظهر حقيقته، هجومه على قادة حماس أثناء زيارتهم الأخيرة للقاهرة: “نتمنى تكون رحلة طيبة وسافرتوا بزنس كلاس وأكلتوا الغدا الحلو الجميل.”

وبنبرة هازئة وصف غنيم قادة حماس “بقادة المقاومة الجامدين الذين لا مثيل لهم. وبأنهم يخرجون على تلفزيون قطر بعد أن يأكلوا الهمبرغر واللحمة والدسم ليحيوا صمود الشعب الفلسطيني.”

الأمر الذي تسبب في هجوم واسع على وائل غنيم من قبل النشطاء عبر كافة مواقع التواصل، مشددين على أن خروجه لشيطنة حماس والمقاومة تزامنا مع زيارة إسماعيل هنية لمصر، ليس من قبيل الصدفة أبدا.

وأكد الكثيرون في تعليقاتهم أن أجهزة المخابرات المصرية هي من تحرك وائل غنيم، وأطلقته لمهاجمة قادة حركة المقاومة في قطر لأجل شيطنة حماس لأهداف خفية تأتي ضمن أجندة نظام السيسي المشبوهة.

رائحة مخابرات السيسي تفوح

وما يؤكد وقوف أجهزة المخابرات المصرية وراء حملة تشويه المقاومة الفلسطينية عبر أذرعها، هو بث قناة “إكسترا نيوز” المملوكة لشركة “المتحدة للإعلام” التي تديرها المخابرات، لتصريحات وائل غنيم والترويج لها.

"هل من الدين ترك أهلك يضربون؟.. الرسول كان هيبقى في خندق ولا فندق".. هجوم قوي من #وائل_غنيم ضد قيادات حــ ماس#eXtranews pic.twitter.com/L5s7Kxasrv — eXtra news (@Extranewstv) November 11, 2023

وما يدلل على كذب وائل غنيم وادعاءاته بالدليل، هو استشهاد حفيدة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في قصف إسرائيلي على غزة.

وانتشر خبر استشهاد رؤى همام إسماعيل هنية، الجمعة، على نطاق واسع ليتزامن مع خطاب وائل غنيم المشبوه، ويشاهد العالم تضحيات قادة المقاومة وأسرهم في أبلغ رد على هذه الافتراءات التي تروج لها مخابرات السيسي عبر أذرعها.

ده #وائل_غنيم اللى كان بيشتم من شوية على المقاومة و لينظر على حماس pic.twitter.com/rKV8Pb6lPa — اسكندرانى (@3m4710) November 10, 2023

وتتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال بمحاور عدة في قطاع غزة، حيث تسطر فصائل المقاومة ملحمة تاريخية على أرض غزة وتمرغ أنف الاحتلال في التراب ـ كما ذكر أبو عبيدة ـ رغم العدوان الوحشي الذي تشنه على القطاع وتسبب في تدميره وارتقاء آلاف الشهداء، لصناعة صورة مزيفة لنصر مزعوم عبر الانتقام الوحشي من المدنيين.