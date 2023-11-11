أمير قطر: بعض الدول اكتسبت مناعة ضد مناظر القتل والإبادة في غزة (فيديو)

وطن – شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمته، السبت، بالقمة العربية ـ الإسلامية في الرياض، على أن عدم إجبار إسرائيل على وقف عدوانها هو رخصة للقتل “ولا يجب الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، بل علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف العدوان.”

وفي كلمات مؤثرة لاقت تفاعلا عبر مواقع التواصل تساءل أمير قطر في كلمته أمام زعماء القمة: “كيف أصبح قصف المستشفيات أمرا عاديا يتم إنكاره واتهام الضحايا بداية؟! ثم يُبرر بوجود أنفاق تحتها، ثم يصبح أمرا لا حاجة لتبريره! بعد تبلد المشاعر وتعود الأعين على مشاهدة المآسي!”

أمير قطر: إلى متى سيسمح لإسرائيل بضرب القوانين الدولية؟

وقال الشيخ تميم أيضا مستنكرا تواطؤ الغرب مع الاحتلال الغاشم في جرائمه ضد الفلسطينيين: “نشهد ارتفاعا ملحوظًا في معدلات المناعة لدى بعض الدول، حيث رأينا مناعتهم تجاه مناظر القتل العشوائي للمدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ أصبحت لا تؤثر فيهم.”

وتابع: “سبحان الله قوة المناعة فقط على أشقائنا الفلطسينيين!”

واستطرد أمير قطر مستنكرا ومتعجبا: “النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات.. من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الحادي والعشرين؟!”

وتساءل: “إلى متى سيسمح لإسرائيل بضرب القوانين الدولية بحربها الشعواء التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين؟”

الشيخ تميم بن حمد يدعو لاتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة

أمير قطر أكد أيضا على أن “الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس السلام وفقا للقرارات الدولية”، لافتا إلى أن إسرائيل ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ولا تفكر إلا في ترتيبات أمنية.

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وأكد على موقف قطر الثابت “في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وأضاف الأمير تميم بن حمد: “ونأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل.”

وعبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” وبعد انتهاء كلمته بالقمة، نشر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تغريدة أكد فيها أن “جريمة الحرب المتواصلة في غزة تستدعي من دولنا الإسلامية اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة بما يتناسب مع ثقل ووزن دولنا، وينسجم مع موقف شعوبنا ومشاعرها مما يجري.”

وتابع “فارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فقط بل بالأمن الوطني لدولنا أيضا”.

ودعا زعماء الدول العربية والإسلامية في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة، التي انعقدت بالرياض إلى إلى وقف الحرب على غزة ورفضوا توصيف الحرب الانتقامية الإسرائيلية على أنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

كما دعا الزعماء إلى كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع المحاصر، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى غزة.