ماذا يريد السيسي من أحمد الطنطاوي بعدما عرقل وصوله لانتخابات الرئاسة؟.. مدير حملته يكشف

وطن- كشف محمد أبو الديار مدير الحملة الانتخابية للمعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي اعتزم خوض انتخابات الرئاسة في مصر قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح، سبب قرار النيابة العامة في بلاده بإحالة المعارض الشهير للمحكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية.

وقال أبو الديار في حديث لإذاعة مونت كارلو، إن سبب توجيه الاتهام للطنطاوي في الوقت الحالي هو وجود إرادة سياسية لدى السلطة في تصفية الطنطاوي معنويا، كونه يعبر عن آمال المصريين في التغيير السلمي المدني وفي التحول الديمقراطي.

وأضاف محمد أبو الديار: “تمت عدة محاولات سابقة، مثل محاولات اختراق تليفونه والتجسس عليه ومحاولات منعه من النزول لمصر وعمليات القبض التي وقعت في أكثر من مناسبة”.

وتابع: “على مدى الفترة السابقة، ومنعنا من الحصول على مقرات، محاولات المنع الممنهجة من الحصول على توكيلات ونماذج التأييد، وما يأتي لاحقا ما هو إلا جزء من سيناريو لتصفية أحمد معنويا”.

مدير حملة الطنطاوي يدحض الاتهام

وأشار محمد أبو الديار – المتهم رفقة الطنطاوي وآخرين في القضية – إن الاتهام الموجه لهم هو التحريض والاشتراك في تداول أوراق تخص العملية الانتخابية بدون مسوغ من القانون، ورد بأنه في هذا الوقت لم تكن العملية الانتخابية قد بدأت بعد.

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وتابع محمد أبو الديار: “أوراق العملية الانتخابية هي الأوراق الخاصة بالإدلاء بالتصويت أو الفرز، محاضر الفرز أو خلافه، وهي الأوراق التي تخص صميم العملية الانتخابية، أما وأننا لم نبدأ أصلا العملية الانتخابية فليس هناك أي أوراق تعتبر من أوراق العملية الانتخابية”.

إحالة الطنطاوي للنيابة

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاشتراك والتحريض على تداول أوراق انتخابية دون ترخيص.

وتضمن القرار إحالة 21 من أعضاء حملة الطنطاوي الانتخابية للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد أحمد الطنطاوي.

وفي وقت سابق، ألقي القبض على 21 من أعضاء حملة طنطاوي الانتخابية أثناء محاولاتهم التغلب على عراقيل إصدار التوكيلات الشعبية عن طريق دعوة المواطنين لتحريرها إلكترونيًا.

الطنطاوي كان منافسا حقيقيا خشيه السيسي

وكان أحمد الطنطاوي أبرز منافس محتمل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكن عراقيل وضعت أمامه تسببت في عرقلته عن جمع التوكيلات اللازمة لخوض انتخابات الرئاسة.

وقالت حملة أحمد الطنطاوي، إن المسؤولين الموالين للحكومة منعوا العديد من الأشخاص من تسجيل دعمهم لترشحه”، بينما اعتقلت قوات الأمن العشرات من أنصاره ومنعته من تنظيم فعاليات الحملة الانتخابية.