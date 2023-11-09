“عمك أبو عبيدة قالك إيه”.. فارس قطرية يتغنى بفلسطين ومقاومتها في قصيدة مؤثرة (شاهد)

وطن- ألقى الشاعر المصري فارس قطرية، قصيدة شعرية تغزّل فيها المقاومة الفلسطينية التي تتصدى ببسالة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي قصيدته التي عنونها بـ”عمك أبو عبيدة قالك إيه”، قال فارس قطرية في قصيدته: “أيتها الأمة نحن هنا، ونقاتل لله وللدين.. من أرض الحرب نحييكم، ونقول لكم نحن فلسطين”.

وأضاف: “إن عشنا فنعيش كراما، وإن متنا فنموت عظاما، ونقاوم لسنا أصناما.. أهلا بالموت إن جاء الحين”.

وتابع قطرية في قصيدته: “تتخيل كده، تصحى من النوم على صوت النشرة وعلى الأخبار، بتقول الأمم المتحدة تعلن وقف إطلاق النار.. قد نجحت قوات الأقصى بدخول مدينة تل أبيب، والأمن يعود إلى غزة من دون حصار”.

واستكمل: “تتخيل كده نفسك رايح بتزور القدس بدون فيزا.. ويجيلك يوم تفرح وتقول أهل فلسطين يرجعوا أحرار.. الأم اللي ابنها راح منها في عز شبابه تاخد تارها، والبنت اللي أبوها استشهد قدام عينها تبرد نارها.. والطفل اللي اتيتم بدري من أمه ومن أبوه يكبر في سلام، والناس اللي انطردت ترجع من الغربة علشان تسكن دارها”.

المقاومة “أشرف موتة”

وقال فارس قطرية: “الموت مش سهل على الإنسان، بس إيه الإنسان من غير أرضه، اللي بيسمع عن ضرب النار غير اللي يشوفه أكيد برضه.. الناس دي بتمشي على الصواريخ مش على الأسفل وخد بالك، أشرف موتة موتت واحد واقف بيدافع عن عرضه”.

وأضاف: “نازلين من بطن أمنا بنقول القدس عاصمة فلسطين، الواحد طالع بالفطرة بيجدض (بيتخنق) من الناس التانيين.. يا أخي ناس ولا فيها شعور بجنيه ولا ليها قبول حتى، ومحدش أصلا بيطيقهم، حبة خرفان قاعدين قايمين”.

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