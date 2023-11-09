شهداء وجرحى في جنين.. المقاومة تعلن النفير العام وتتوعد إسرائيل بالهزيمة (فيديو)

وطن – صعد الاحتلال الإسرائيلي من هجماته وقصفه للأراضي الفلسطينية وآخرها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة ما أوقع 10 شهداء و20 مصاباً في حصيلة قابلة للزيادة جراء استهدافهم من طائرة مسيرة.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة مخيم جنين للمرة الثانية خلال ساعات، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

واعتلى قناصة الاحتلال أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتجريف الشوارع والبنية التحتية قرب شارع الناصرة ومحيطه وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأظهر مقطع مصور انتشر في منصات التواصل لحظة تفجير آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة في جنين رداً على على التصعيد ومحاولة اقتحام المخيم.

مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن “الوضع في جنين شديد الخطورة وأن أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر”.

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حماس تدعو لنصرة جنين

بدورها دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى النفير العام وحمل السلاح والاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار على مخيم جنين.

وقالت الحركة في بيان لها نقلته وكالة سبتونيك الروسية: “ندعو كل من يستطيع حمل السلاح إلى النفير لفك الحصار عن مخيم جنين والاشتباك مع جيش الاحتلال الفاشي، وتصعيد المقاومة معه بكل الأشكال والأدوات المتاحة”.

وأضاف بيان حماس: “الاحتلال الذي يتجرع الهزيمة في غزة، سيتجرعها أيضاً في جنين القسام، ولن يفلح في كسر إرادة شعبنا من غزة إلى الضفة الغربية، فالمقاومة روح تسري فينا وفي شعبنا المرابط وسنبقى نلاحق المحتلين حتى النصر والتحرير”.

وجاء ذلك في وقت تصعد فيه إسرائيل من قصفها غزة في محاولة منها للسيطرة عليها برياً حيث قصفت بالمدفعية الأطراف الغربية للقطاع مثل: تل الهوى، والشيخ عجلين، وشارع الرشيد، وهي المناطق المتوغلة فيها غرب مدينة غزة.

وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية تسبب الاحتلال الإسرائيلي باستشهاد 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وجرح 26 ألفا و475 خلال 34 يوماً من هجومه على قطاع غزة.