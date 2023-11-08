“لن يتم إسكاتي”.. الكونغرس يدين رشيدة طليب وتواجه تهديدات بالقتل (فيديو)

وطن – “محاولة لإخماد الصوت الفلسطيني الوحيد في الكونغرس”، بهذه الكلمات وصفت عضو الكونغرس الأمريكي “كوري بوش” قرار التصويت للوم النائبة الديمقراطية رشيدة طليب بسبب تصريحاتها ضد حرب إسرائيل على غزة.

وعلى خلفية حديثها والذي ذكرت فيه شعار “فلسطين حرة من النهر إلى البحر” وقالت إنه يغضب واشنطن، وانتقاداتها للرئيس الأمريكي جو بايدن والتعليقات التي أدلت بها لأجل غزة، صوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، لصالح توجيه اللوم للنائبة الديمقراطية رشيدة طليب.

📍النائبة في مجلس النواب الأمريكي #رشيده_طليب تتعرض لهجوم كبير بسبب تصريحها #فلسطين_من_النهر_إلى_البحر pic.twitter.com/JN1ymzxgap — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 8, 2023

وجاء في القرار إدانة للنائبة الديمقراطية من أصل فلسطيني لاتهامها بالترويج “لروايات كاذبة” فيما يتعلق بهجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس على الاحتلال الإسرائيلي ودعوتها لتدمير إسرائيل حسب اتهامات الكونغرس.

وقالت رشيدة طليب قبل تصويت مجلس النواب الأميركي ضدها: “لن يتم إسكاتي ولن أسمح لك بتشويه كلماتي”.

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قرار لوم رشيدة طليب

وصوت على تمرير هذا القرار 224 عضوا بالموافقة، بينما اعترض عليه 188 نائباً على قرار لوم “طليب” رغم أنها استنكرت عملية طوفان الأقصى لكنها انتقدت أيضا الدعم الأمريكي لإسرائيل.

واعتمد قرار اللوم على وجه التحديد على فيديو نشرته طليب على وسائل التواصل يحتوي على عبارة “من النهر إلى البحر” التي يرفعها الفلسطينيون ويعتبرها الصهاينة دعوة للقضاء عليهم.

وخلال خطاب ألقته في قاعة مجلس النواب رفضت النائبة الديمقراطية الاتهامات بمعاداة السامية معلقة: “أنا الأميركية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس، ووجهة نظري مطلوبة أكثر من أي وقت مضى”.

وتابعت: “لا أصدق أنني مضطرة لقول هذا، لا يمكن التخلي عن الشعب الفلسطيني، نحن أيضا بشر مثل سائر الشعوب الأخرى”.

طليب تحذر من “سابقة خطيرة للغاية”

وأوضحت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب حول انتقاداتها “كانت دائما موجهة للحكومة الإسرائيلية وتصرفات نتنياهو… فكرة أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية هو معاداة للسامية يشكل سابقة خطيرة للغاية”.

من جانبه قال رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن “إدانة مجلس النواب النائبة رشيدة طليب بدل إقرار مساعدات لغزة مخجلة”.

وتعيش جدة طليب وكثير من أقاربها في قرية “بيت عور الفوقا” التابعة لمحافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

ودار حديث عن تعرض طليب لتهديدات بالقتل وفق ما أكدت عضو الكونغرس الأمريكي كوري بوش.

وقالت “بوش” في كلمة مصورة لها انتقدت فيها قرار اللوم الصادر ضد رشيدة طليب في الكونغرس: “من الفظيع أن زملائي يحاولون صراحة إسكات النائبة الفلسطينية الأمريكية، والتي تأتيها تهديدات بالقتل دائما”.

#إلهان_عمر غاضبة وتدافع عن زميلتها #رشيدة_طليب

قبل تصويت مجلس النواب على قرار توجيه اللوم لها؛ بسبب قولها #فلسطين_من_النهر_للبحر 📸⬇ pic.twitter.com/84nMN32Xfz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 8, 2023

كما ظهرت النائبة الديمقراطية إلهان عمر، في كلمتها تدافع عن زميلتها من أصل فلسطيني رشيدة طليب.

وكان ذلك قبل تصويت مجلس النواب على قرار توجيه اللوم لها بسبب تغريدتها على موقع “إكس”.