“مسافة السكة لأهالينا في فلسطين”.. وثائقي برعاية مخابرات السيسي يثير السخرية (فيديو)

وطن- أثار فيلم وثائقي عرضته قناة “CBC Egypt” التابعة لشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التي تديرها المخابرات، سخرية واسعة بسبب حديثه عن مساعدات إنسانية مقدمة لغزة تحت شعار “مسافة السكة لأهالينا في فلسطين” فيما الحقيقة الواضحة لا تحتاج لشرح أمام معبر رفح وتفضح تخاذل نظام السيسي.

وجاء في الوثائقي حديث عن جهود النظام المصري في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، واستغلال القضية سياسياً لإظهار أن له الدور والفضل الأكبر في ذلك.

وتحدث التقرير عن أعمال بذلت لإدخال شاحنات قافلة إنسانية تتألف من 35 قاطرة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، لكن كل التركيز انصب في التقرير على ربط تلك الجهود بنظام عبدالفتاح السيسي وكأنه الطرف الذي بيده القرار المستقل دون غيره.

ومن تلك المزاعم حديثه عن “توجيهات عبدالفتاح السيسي للتخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الريادي للتحالف داخل وخارج مصر”.

سخرية واسعة من وثائقي مساعدات غزة

وأثار التقرير سخرية واسعة من رواد منصات التواصل وتعليقات تؤكد استغلال النظام المصري لقضية المساعدات الإنسانية في شؤون سياسية، لتعويم وتبييض سمعة رئيس النظام صاحب الصيت السيء في حقوق الإنسان.

ومن التعليقات: “كل العالم يعرف الحقيقة رحم الله رجال الشجعان في مصر”، وعلق آخر: “حسبي الله ونعم الوكيل فى كل من يتاجر بأهل غزة الأبرياء وفى يده حلول كثيرة ولم يقوم بها”.

ورصدت (وطن) العديد من التعليقات الساخرة الأخرى مثل: “لا الصراحة كتر خيرنا…بصوت بيومى فؤاد”، و”مش هقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منكم ويحرق قلبك علي اعز ما ليك”.

ومن ضمن التفاعلات: “دعاية سياسية و فقط. تيك تاك … قربت الساعة!”، “بتلمعوا صورتكم على حساب دم الغزاويين. بتكذبوا وبتصدقو كذبتكم”.

“المساعدات أكفان وبسكويت”

ويشار إلى أنه في فضيحة جديدة تضاف لفضائح النظام المصري الذي يتخاذل عن نجدة اهل غزة ويرفض فتح معبر رفح بشكل دائم لدخول المساعدات الدولية والعربية، كان مقطع فيديو تم تداوله قبل أيام كشف عن حقيقة المساعدات التي قام الهلال الأحمر المصري بإدخالها للقطاع.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بأن المساعدات التي قدمها الهلال الاحمر المصري هي عبارة عن أكفان وبسكويت أوشكت صلاحيته على الانتهاء.