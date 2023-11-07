جماعة الحوثي تبث مشاهد لإطلاق دفعة من الطائرات المسيرة نحو إسرائيل

وطن- أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، إطلاق مجموعة من الطائرات المسيرة نحو أهداف وصفتها بالحساسة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل.

وشارك المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، فيديو قال إنه يعود لتاريخ الاثنين 6 نوفمبر، ويوثق إطلاق دفعة طائرات مسيرة تجاه أهداف مختلفة للاحتلال الإسرائيلي.

مشاهد إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة باتجاه أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة – 6 نوفمبر 2023م pic.twitter.com/TMnK0Crrfd — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 7, 2023

وكان “يحيى سريع” قد نقل بياناً عن الجماعة تحدث عن إطلاق دفعة من الطائرات على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ما أدى إلى توقف الحركة في قواعد الاحتلال ومطاراته ولعدة ساعات دون ذكر أسماء تلك المطارات أو القواعد أو تحديدها.

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ولم يصدر أي إعلان يدل على خسائر ناجمة عن أي صواريخ أو مسيرات أطلقها الحوثيون منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى اليوم.

تعليق إسرائيلي بخصوص المسيرات الحوثية

والإعلان الوحيد حول استهدافات الحوثي كان من جانب وسائل إعلام إسرائيلية، زعمت أن جيش الاحتلال اعترض، الثلاثاء الماضي، طائرة مسيرة قال إنها قادمة من اليمن في منطقة البحر الأحمر قرب مدينة إيلات.

وكان الحوثيون في اليمن قد أعلنوا الأسبوع الماضي، أنهم شنوا هجوما بطائرات مسيّرة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار العميد يحيى سريع إلى شنّ الحوثيين 3 عمليات سابقة بمسيّرات وصواريخ باليستية منذ بدء الحرب.

ووفق ما نقلته الأناضول توعدت جماعة الحوثي بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية، دعماً ونصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية وحشية منذ أكثر من شهر.