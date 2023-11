صدمة للاحتلال.. “كورينت” القسام يفتك بناقلة جنده الأكثر أمانا فى العالم

وطن- لم يعد الاحتلال الإسرائيلي ذلك الجيش الذي لا يقهر كما كان يزعم، حيث حطم القسام تلك الأسطوة التي يصفها النشطاء بالخيالية والتي لا أساس لها على الأرض، وتناولت إحدى التقارير قوة “كورنيت” القسام وأهميتها في سحق “مدرعة النمر” الإسرائيلية.

والمدرعة المذكورة Panther هي ناقلة جنود مصفحة بالكامل خصصت لنقل الجنود المشاة من الجيش الإسرائيلي إلى ساحة المعركة، وتبلغ تكلفة تلك المدرعة حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، وتصنف حسب الإعلام الغربي ضمن ناقلات الجند المصفحة الأكثر أمانا في العالم.

لكن نهاية أكتوبر الماضي، شهدت تدمير تلك المدرعة على يد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، حيث تسبب الاستهداف بقتل 11 من جنود الاحتلال لتحطم أسطورة لطالما تباهى بها جيش الاحتلال والجهات الداعمة له.

وهذه ليست المدرعة الأولى التي تدمرها صواريخ القسام، بل سبق أن خسرت قوات الاحتلال مدرعة في شهر يونيو/حزيران 2023.

جاء ذلك إثر ضرب القسام للمدرعة بعبوة ناسفة أثناء محاولتها لاقتحام جنين، وأدت تلك العملية إلى إصابة 7 من جنود الاحتلال.

وأثار تدمير القسام للمدرعة صدمة داخل الجيش الإسرائيلي، الذي استثمر فيها أموالا طائلة، فيما تم فتح تحقيق لبحث أسباب تدمير المدرعة وموت كل الجنود على متنها.

🔴🔥A photo of a group of Givati Brigade terrorists who were all killed inside the Panther armored vehicle, after it was blown up by the Qassam Brigades in Gaza. pic.twitter.com/sjWG3GRUWa

— Angelo Giuliano (@Angelo4justice3) November 1, 2023