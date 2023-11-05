معجزات غزة.. ملائكة تظهر للأطفال تحت الأنقاض وهذا ما يحدث (فيديو)

وطن – في واحد من مشاهد الحرب المؤثرة في غزة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة فلسطينية ناجية من تحت الأنقاض.

وظهرت الطفلة وهي تروي موقفاً غريباً حصل لها في لحظة فصلت بين الموت والحياة، أثناء مكوثها لأكثر من 4 ساعات تحت الأنقاض بعد تدمير منزل ذويها في القطاع.

وظهرت الطفلة وهي معصوبة الرأس بشاش أبيض على سرير في أحد مشافي غزة، وهي تروي ببراءة ما حدث لها بعد إخراجها من تحت الركام واستشهاد عائلتها.

طفلة فلسطينية مصابة تروي معجزة حصلت معها

وقالت إن ملاكاً جاءها وأضاء لها المكان إلى أن سمعت صوت المنقذين الذين جاءوا إلى مكانها تحت الركام، فاستدارت بوجهها لتراهم وحينها نظرت إلى “الملاك” ولم تره.

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وكشفت الطفلة ذات السنوات الثمانية، أن المسعفين أمضوا 4 ساعات إلى أن تمكنوا من إخراجها وقالت ببرءاة: “سبحان الله أرسل لي ملاكاً وكان وجهه مضيئاً”، وبعدها لن تشعر بنفسها إلا وهي في المشفى.

وأحصت وزارة الصحة في غزة 9770 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن “الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما على الحرب في غزة”.

وأكد أن المنظومة الصحة في القطاع أمام ساعات حرجة، ومستشفيات قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية.