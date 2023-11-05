أهالى الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة يهتفون ضد “نتنياهو” ويطالبونه بتسليم نفسه لحماس! (شاهد)

وطن- طالب أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة، رئيس الوزراء بنيامين نتياهو بتسليم نفسه إلى حماس من أجل الإفراج عن أبنائهم.

وظهر المئات من أقارب الأسرى المحتجزين لدى المقاومة والمتضامنين معهم الذين قرروا الاعتصام أمام مبنى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وهم يهتفون ضد “نتنياهو” مطالبين إياه بتسليم نفسه مقابل الإفراج عن أبنائهم.

متظاهرون إسرائيليون يهتفون في تل أبيب " بيبي نتنياهو .. سلم نفسك لحماس" مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسليم نفسه مقابل الإفراج عن الأسرى لدى حماس pic.twitter.com/zIYcBKqC0t — Gulf Post | جلف بوست (@GLFPost) November 4, 2023

وخلال التظاهرة أيضا، وصف والد أحد الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، بنيامين نتياهو بالخائن الذي خان الدولة والجنود والقتلى.

وأكد والد أحد الأسرى لدى المقاومة على أن نتنياهو لم بعد لديه أي أحقية في الاستمرار في رئاسة الوزراء، مطالبا إياه بالاستقالة.

وفي إهانة صريحة له وتأكيدا على أن نتنياهو يخشى القتل من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، قال:”الذي أرسل الجنود إلى موتهم لا يمكنه التقاط الصور مع الجنود بدون مخازن السلاح”، لافتا لزيارة نتنياهو لجنود الاحتياط والتقاط الصور معهم دون أن تحتوي أسلحتهم عى مخازن الرصاص.

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والد أحد الاسرى الاسرائيليين من أمام بيت نتنياهو : "انت خائن

خنت الجنود، خنت القتلى، خنت الأسرى

لا يمكنك الاستمرار برئاسة الوزراء" pic.twitter.com/HHFonPbwAs — Ramy Mahmoud  (@romyo25jan) November 4, 2023

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الجمعة، بعدم التوصّل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، لا يتضمن عودة الأسرى.

اعتصام أهالي الأسرى لدى المقاومة

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن ممثلي عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة “حماس“، أقاموا خيم احتجاج أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وأشارت إلى أن ممثلين عن تلك العائلات قرروا البقاء في تلك الخيام التي نصبوها، إلى أن يتم الإفراج عن ذويهم من قطاع غزة.

مقتل 60 من الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في قصف إسرائيلي

يأتي هذا فيما أعلنت كتائب عزالدين القسام عن فقدان 60 أسيرا لإسرائيل في غزة جراء قصف القطاع المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة، في بيان له مقتضبة عبر قناة الحركة على تليغرام أنه: “منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الصهيوني الهمجي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيرا من أسرى العدو (إسرائيل) في غزة”.

23 جثة مفقودة

وأضاف: “بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدا بسبب استمرار العدوان الوحشي للاحتلال على غزة”.

يشار إلى أنه هناك ما لا يقل عن 242 إسرائيليا أسرتهم المقاومة في 7 أكتوبر المنصرم، خلال إطلاقها عملية طوفان الأقصى ، كما قتلت أكثر من 1542 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية.