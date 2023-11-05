أردوغان: نقدم لفلسطين وغزة “أكثر بكثير مما يمكن الإعلان عنه”

وطن – شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أحدث تصريحات له، على دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن تركيا تقدم لفلسطين وشعبها أكثر بكثير مما يمكن الإعلان عنه، حسب وصفه.

وقال “أردوغان” في بيان له نشره على حسابه الرسمي بموقع “إكس” تويتر سابقا، إن “إنقاذ أشقائنا الفلسطينيين من الظلم الذي يتعرضون له من قبل إسرائيل ووقف الإبادة التي ترتكب في غزة أمام أعين العالم، دين في رقابنا.”

أردوغان: لم ولن نترك إخواننا في غزة وحدهم

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تقدم الكثير لفلسطين: “كونوا على يقين تام، أننا نقدم للقضية الفلسطينية وما يحدث في غزة أكثر بكثير مما يمكن الإعلان عنه، وسنواصل ذلك.”

وتابع أردوغان: “فنحن لم ولن نترك إخواننا في غزة وحدهم، من دون ظهر أو مدافع عنهم.”

وأضاف منددا بجرائم الاحتلال الغاشم:”فضح مرتكبي الجرائم الذين يقتلون الأطفال والأمهات والأبرياء في جميع أنحاء فلسطين، ويسرقون ممتلكات المظلومين، هو واجب إنساني يجب ألا نحيد عنه.”

الرئيس التركي قال أيضا في بيانه: “ومن واجبنا التاريخي أيضًا، فضح وإظهار جرائم ونفاق داعمي هذه المجازر الوحشية والدنيئة في وجوههم أينما نراهم.”

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واختتم أردوغان بالدعوة إلى ضرورة “الحفاظ على قدسية وخصوصية القدس الشريف -الذي يحتضن قبلتنا الأولى المسجد الأقصى- بشكل يحفظ حقوق جميع منتسبي الأديان الأخرى”، مشددا في الوقت ذاته على أن هذا “واجب روحي يجب ألا نغفل عنه”.

جدير بالذكر أنه في اليوم الـ30 من الحرب على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف المدنيين، وارتكب مجزرتين جديدتين، إحداهما قرب ميناء غزة، والثانية في مخيم المغازي خلّفتا 75 شهيدا.

هذا وواصلت المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة، وكبّدتها المزيد من الخسائر في الأرواح والآليات.

ونشرت كتائب القسام، السبت، مشاهد لتدمير آليات إسرائيلية، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن خسائره منذ 7 أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 341 قتيلا و260 مصابا، وأن عدد الجنود الذين قتلوا في المعارك البرية بغزة بلغ 25.