“علينا ألا نساوي بين قتل الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين”.. عنصرية محللة فرنسية (فيديو)

وطن – في مؤشر واضح إلى نفاق المجتمع الدولي الذي يتشدق بالعدالة والمساواة ليل نهار، ميزت محللة سياسية فرنسية بطريقة عنصرية مقيتة بين أطفال فلسطين وأطفال إسرائيل، رافضة مقارنة قتل الأطفال الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال بقتل الأطفال الإسرائيليين مطالبة بعدم المساواة بينهما –حسب زعمها-.

وقالت المحللة الفرنسية في مقطع فيديو نشرته قناة “تي آر تي” التركية: “عندما تنفجر قنبلة وتدمر مكان مسببة أضراراً جانبية ستقتل بلا شك الأطفال لكن هؤلاء الأطفال “الفلسطينيون” لا يموتون وهم يشعرون بأن الإنسانية خانت حقوقهم التي كانوا يأملونها.”

لكن “الفظيع” حسب وصفها أن تتخيل أطفالاً ” إسرائيليين ” أعمارهم 8و9و10 أعوام ونساء “إسرائيليات” رحلوا وهم حاملون صورة أخيرة.

وتابعت بأسلوب مسرحي هزيل: “صورة لا إنسانية فظيعة وفيها ازدراء وهنا تكمن “الجريمة ضد الإنسانية” –حسب زعمها-.

وأردفت: “كي لا تتغلب علينا مشاعرنا ونسوي بين جميع الضحايا.

وبحسب زعمها فالطريقة التي قتل بها الفلسطيني والإسرائيلي مختلفة وهي تشير إلى انسانيتنا أو عدم انسانيتنا”.

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وكان مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، كشف تعداد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة.

وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إن 3500 طفلا فلسطينيا استشهدوا بمعدل طفل فلسطيني كل 5 دقائق.

وأضاف منصور: “آلاف الفلسطينيين يموتون، وعلى المجلس إصدار قرار وقف إطلاق النار”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العدواني على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مستهدفا المستشفيات وسيارات الإسعاف ومدارس تابعة للأمم المتحدة تحت ذريعة استهداف “حماس”.