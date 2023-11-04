اشتباكات عنيفة بين متظاهرين إسرائيليين والشرطة أمام مقر إقامة نتنياهو

وطن – في إشارة واضحة إلى حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي بمختلف مستوياته، مع توالي هزائم جيش الاحتلال وتراجع معنوياته بعد الكشف عن حجم خسائره العسكرية اندلعت، السبت، اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وشرطة الاحتلال أمام مقر إقامة نتنياهو في تل أبيب.

وفي مقطع فيديو متداول بدا عدد من الإسرائليين ومن بينهم كبار في السن وهم يشتبكون مع عناصر من جيش الاحتلال، فيما بدا آخرون وهم يصرخون في وجوههم ويرددون عبارات غاضبة ضد نتنياهو.

إسرائيليون يشتبكون مع الشرطة أمام مقر نتنياهو

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن الآلاف من المستوطنين شاركوا مساء، السبت، في مظاهرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام منزله في القدس الغربية المحتلة، وطالبوه بتقديم استقالته فوراً.

وأوضحت الصحيفة أن مواجهات اندلعت بين المتظاهرين والشرطة أمام مقر إقامة نتنياهو في تل أبيب، تطالب نتنياهو بالاستقالة فورا.

وجاءت المظاهرة بالتزامن مع مظاهرات أخرى لعائلات الأسرى تتجه نحو مقر إقامة نتنياهو.

وكان استطلاع رأي إسرائيلي حديث أظهر أن شعبية نتنياهو انخفضت إلى 27% فقط من الإسرائيليين المؤيدين له، وأنه من المتوقع ألا يحصل حزبه على أكثر من 18 مقعدا في الكنيست.

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ويحسب وسائل إعلام عبرية قارن المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان، بين تدني شعبية نتنياهو في هذه الحرب وبين انهيار شعبية جولدامائير في بداية السبعينيات على خلفية حرب أكتوبر 1973، مما أجبرها على الاستقالة من رئاسة الحكومة.

وتوقع نيسان أن تخرج مظاهرات عارمة في إسرائيل ضد نتنياهو لمطالبته بالاستقالة بسبب سياساته التي يراها الغالبية العظمى من الإسرائليين فشلت في حمايتهم، إضافة إلى إفراط الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي المحتلة.