“لا يهمه أطفال ونساء غزة”.. نظام المهداوي يكشف متى سينخرط حزب الله في الحرب؟

وطن – قدم الكاتب الصحفي الفلسطيني، ورئيس تحرير صحيفة “وطن يغرد خرج السرب”، نظام المهداوي تحليلا موضوعيا لكلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، التي اعتبرها الجمهور العربي مخيبة للآمال عقب عملية الترويج الإعلامي الضحمة لها منذ أيام.

وقال “المهداوي” في تدوينة له عبر حسابه على منصة “X” (تويتر سابقا) أن حسن نصرالله ومن خلال كلمته أوضح بشكل لا لبس فيه أن هناك أمرين “فقط” سيجعلان الحزب ينخرط في الحرب بشكل رسمي.

وأوضح أن أول هذين الأمرين هو “تقهقر” المقاومة في قطاع غزة، وثانيهما شن إسرائيل عدوانا على لبنان، مؤكدا “المهداوي” على أن “أطفال ونساء وشيوخ” غزة لا تعني حسن نصر الله في شيء.

حسن نصرالله لن يتدخل من أجل ابناء #غزة. من قال هذا أصلا؟ حين يضع نصرالله أمرين يستدعيان تصعيداً والأول يتعلق بتطور الأوضاع في غزة فهو لا يعنيه اطفال ونساء وشيوخ أهل غزة. والثاني الاعتداء على #لبنان.#حزب_الله لن يصعد من مقاومته الا اذا شعر ان المقاومة تتقهقر لا قدر الله. وهذا ليس… pic.twitter.com/Sic6ay4Ycb — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) November 3, 2023

إرضاء إيران هو الغاية

كما شدد نظام المهداوي” أنه في حال تدخل حزب الله في الحرب وفقا للأمرين السابقين، فإن هذا التدخل ليس المقصود منه “إن حدث” نصرا ودعما للمقاومة في غزة بقدر ما هو إرضاء لإيران التي لن تقبل بإنهاء “حماس” وما يتبعه من “انتهاء مشروعها بأكمله في المنطقة القائم على سردية تحرير فلسطين و الأقصى”.

وعلى الرغم من عدم قبول “إيران” انتهاء حماس، أكد “ألمهداوي” أن هذا الامر “لا يعني من قريب آو بعيد ان حماس تتلقى الأوامر من طهران بل هي حركة تحرر وطني فلسطيني”.

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التصعيد من قبل حزب لله مرهون بالتصعيد في غزة

وكان زعيم حزب الله، حسن نصرالله قد أكد في خطابه المطول اليوم، الجمعة، على أن المزيد من التصعيد على طول الحدود اللبنانية بين حزبه وإسرائيل مرهون بالتصعيد في قطاع غزة.

وقال “نصرالله” في كلمته المخيبة للآمال إن تصرفات حزبه ضد إسرائيل على الحدود اللبنانية قد تبدو متواضعة ولكنها “مهمة للغاية”.

حسن نصرالله يحمل الولايات المتحدة مسؤولية الحرب في غزة

وألقى نصرالله باللوم على الولايات المتحدة في الحرب على غزة وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين، موضحا أن وقف التصعيد في القطاع المحاصر أمر حيوي لمنع نشوب حرب إقليمية.