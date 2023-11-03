طارق السويدان يتراجع عن دعم حزب الله ويعتذر للشعب السوري ويوجه رسالة لأهل غزة

وطن – أعلن الداعية الكويتي المعروف، الدكتور طارق السويدان، تراجعه عن تأييد حزب الله اللبناني، وذلك عقب الخطاب المخيب للآمال الذي ألقه حسن نصرالله دون ن يعلن انخرط الحزب في الحرب الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال “السويدان” في تدوينة له عبر حسابه على منصة “X” (تويتر سابقا): “أعتذر عن الخطأ الذي ارتكبته بشكر حزب الله وأستغفر الله منه”.

وأوضح الداعية الكويتي أنه توقع “أن يفعل الحزب شيئاً”، لكنه بعد ان استمع لخطاب حسن نصرالله كاملاً وجد أنه يبيع الكلام.

اعتذار للشعب السوري

كما قدم “السويدان” اعتذره لأهل سوريا، قائلا: “فقد كنتم أعلم بهم مني، ودعمي لثورتكم بدأ من أول يوم ولم يتوقف يوماً، ونسأل الله تعالى أن يخلصكم من حكم الطاغية بشار وأعوانه”.

رسالة لأهل غزة

كما وجه “السويدان” رسالة خاصة لأهل غزة قال فيها: “يا أهل غزة لكم الله وحده، فقد تخلى عنكم الجميع، وانضم حزب الله إلى الدول العربية التي تخلت عنكم، لكن الأمة كلها معكم لكن حكامها جمعوها إلا ما رحم الله”.

وأضاف: “وأنتم في ابتلاء هو اختبار عظيم، وقد نجحتم فيه نجاحاً باهراً فأكملوا، وتذكروا دوماً هذه الرسائل الربانية، والنصر قريب والله أراه وبشر الصابرين”.

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طارق السويدان يشكر حزب الله

وكان طارق سويدان، قد توجه قبل أيام برسالة شكر لحزب الله اللبناني، معتبراً أنه “شغل ثلث الجيش الصهيوني”، في إشارة إلى المناوشات التي شهدها جنوبي لبنان خلال الأيام الأخيرة.

وقال “السويدان” في تدوينة له: “حزب الله كان عندي عتب عليهم لعدم مشاركتهم في أول أيام طوفان الأقصى وكنت قد سجلت فيديو فيه هذا العتب، وسكت عن اختلافات أخرى لأن المطلوب أن نتحد جميعاً في مواجهة العدو الأكبر”.

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وأضاف: “موقف حزب الله هذه الأيام هو الذي شغل ثلث الجيش الصهيوني ولولا ذلك لتفرغوا كلهم لغزة”.

وتابع: “كما عتبت عليهم أود أن أسحب عتبي وأحوله إلى شكر فقد فعلوا ما لم تفعله الجيوش العربية”.

وختم بالقول: “على طريقة المقاومة في التعاطي مع جميع من شاركوا أقول: شكراً لكم و جزاكم الله خيراً وننتظر المزيد”