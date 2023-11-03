استئناف الدوري الجزائري لكرة القدم بدون حضور الجماهير بعد إيقافه تضامناً مع فلسطين

وطن- أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن استئناف الدوري الجزائري لكرة القدم وجميع الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي بدون حضور الجماهير في المدرجات، بعد إيقافها تضامناً مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة لليوم ال28 على التوالي.

وأكدت الاتحاد الجزائري في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة (X)، عن استئناف جميع المسابقات الرياضية تدريجياً بدون حضور الجماهير، ابتداء من العاشر من شهر نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، بعد تعليقها في وقت سابق تضامناً مع فلسطين وغرة.

استئناف الدوري الجزائري لكرة القدم بدون حضور الجماهير

وأردف البيان، ” يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الرابطات ونوادي كرة القدم عن استئناف التدريجي لكل النشاطات والمنافسات الكروية، ابتداء من ال10 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023″.

كما وختم الاتحاد الجزائري بيانه، ” تقام جميع مباريات كرة القدم بدون حضور الجماهير، وفق الجدول المعتمد للموسم 2023-2024 إلى غاية إشعار آخر”.

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تعليق الأنشطة الرياضية في الجزائر تضامناً مع فلسطين

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد أعلن في ال18 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن تعليق كافة الأنشطة الرياضية الكروية حتى إشعار آخر، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، قبل أن يقرر استئناف أنشطته الرياضية من جديد.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً هي الأعنف على قطاع غزة، منذ ال7 من شهر أكتوبر الشهر الماضي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، بعد العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في كافة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م في غلاف غزة.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تجاوزت 9 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأكثر من 23 ألف مصاب بجراح مختلفة، فيما لا يزال المئات من المفقودين عالقون تحت أنقاض المباني المدمرة بعد قصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في حربه المستمرة على غزة.