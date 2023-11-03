أمين عام حزب الله السابق يرد على حسن نصرالله ويكشف المسرحية (فيديو)

وطن – فضح أمين عام حزب الله السابق صبحي الطفيلي حقيقة المقاومة والممانعة التي ينادي بها الحلف التابع لإيران مؤكداً كذبه وعدم صدقه في الحديث عن نصرة غزة مؤكداً أنها مسرحية تشارك بها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران بالتعاون مع الأنظمة العربية العميلة مثل النظام المصري والإماراتي.

وقال الطفيلي في مداخلة على تلفزيون سوريا رصدتها وطن عندما سأله المذيع: “قطعاً لن يستخدم لا سلاح إيراني ولا سلاح حزب الله في إنقاذ غزة قطعاً تجزم في هذا الأمر” ليجيب “نعم ما يجري على الحدود بين فلسطين وجنوب لبنان هذا أمر متفق عليه”.

وأوضح الطفيلي أن ما يجري من عمليات محدودة لضرب برج مراقبة وما شابه: “مجرد محاولة لحفظ ماء الوجه أو لخداع البسطاء من المسلمين السنة أو الشيعة”.

وتابع أن هدف حزب الله اليوم إيصال رسالة لمن يصدق حلف المقاومة ومخدوع به: “أننا نسعى بقدر استطاعتنا لنصرة غزة و لا نستطيع مواجهة الطائرات وحاملات الطائرات والسفن والعالم لهذا نحن في حدود ما نستطيع نفعل ذلك دون أن نفجر المعركة”.

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ووصف الطفيلي تلك المحاولات التي تجري على الحدود جنوبي لبنان وفلسطين مسرحيات متفق عليها ما بين الإيراني والأمريكي والصهيوني أيضاً.

وعندما سأله المذيع هل هناك دليل على أن هناك اتفاق؟ أجاب الأمين العام السابق لحزب الله: “طبعا أقول لك أكيد أنا على إطلاع بهذا الأمر وأنا كنت قريب من بيت المعرفة لدي معلومات أكيدة”.

وأردف الطفيلي: “أنا كنت تذكر في انتخابات 2018 وشهدت على أن أمين عام حزب الله في لبنان حسن نصرالله يقول جاءني جورج نادر مرسلاً من قبل نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني وطرح معي موضوعات نتفق عليها منها أن نمكنكم من لبنان وندعم شريحتكم مقابل أمرين”.

وكان الأمر الأول وفق ما أوضحه الأمين العام السابق لحزب الله أن يقوم نصرالله بحماية الحدود مع العدو الصهيوني وأن يشارك مع الأمريكي في الحرب ضمن المنطقة (تدمير لبنان وسوريا).

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ويكون ذلك مقابل دعم أمريكي بملياري دولار وهذا حديث أمين عام حزب الله وبالمناسبة هو لم يأت للبنان للنقاش بل أرسل وطلب الإيرانيون من الأمريكان أن ضعو جماعة حزب الله في جو الاتفاق بيننا وبينكم وفق ما أردفه الطفيلي.

صبحي الطفيلي: السعودية مولت حزب الله مقابل حماية حدود إسرائيل

وذكر صبحي الطفيلي أيضاً عن حزب الله بقيادته الحالية وإيران: “هم يحمون العدو الصهيوني منذ تلك الأيام الغابرة وشاركوا بالقتال في المنطقة ويعبثوا بلبنان دون أن يمسهم أحد وهم محميون من قبل الغربيين وقد نفذت الصيغة بالتمام والكمال”.

وتحدث الأمين العام السابق لحزب الله أن “كمية المال التي دفعت بعد حرب 2006 أكثر من ملياري دولار للحزب مقابل حماية حدود الاحتلال وكانت العلاقات بين حزب الله والسعودية على المحك وأول مال وصل للحزب من السعودية أكثر من 700 مليون دولار وما أرسلوه برضاهم بل أرسلوه بأمر أمريكي”.

ورأى الطفيلي أنه حول سؤال إذا لم يتدخل الإيرانيون وحزب الله بشكل جدي لأجل غزة أليس هذا معضلة للمشروع الإيراني؟ بأن هذا الموضوع ليس فقط للإيراني بل لكل الذين لهم علاقة بهذه الحملة الصليبية القائمة هؤلاء يحاولون بكل جهد أن يحصلوا رؤوسهم مثل السيسي أو حكام الخليج وبعض حكام الخليج.

وأوضح ضيف تلفزيون سوريا بمداخلته: “إذا وفق المسلمون في الضفة وغزة واستطاعوا أن يحطموا أقفاص السلطات في بلادهم ويتحرروا كل هؤلاء سيكونوا من ضحايا المرحلة الجديدة لأنهم جزء من مرحلة الحملة الصليبية”.

وكرر صبحي الطفيلي حديثه: “تخيلو الشعب المصري والشعب السوري والعراقي والخليجي تحرروا ماذا سيحصل بهؤلاء من نظام بن زايد وغيرهم؟ مثل تلك الإماراتية التي وصفت طوفان الأقصى بأنه عمل بربري وحشي وقد استحى نتنياهو أن يصف هذا الوصف”.

و لهذا كما يخاف السيسي ونظرائه الذين يطالبون الغرب والصهاينة بالضغط على غزة والقضاء عليها وإفشال نهوض الأمة لأن نجاح غزة يعني مرحلة جديدة للعالم وهذا سيحصل شاؤوا أم أبوا ومن هنا يلقون كل ثقلهم في هذه المعركة وفق الطفيلي.