“أحبار إسرائيل يعلمون هذا الأمر جيدا”.. تصريحات أحمد مكي تلقى تفاعلا

وطن- في أول تعليق له بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة واستبسال المقاومة المقاومة الفلسطينية، شدد الفنان المصري أحمد مكي على أن “طريق “الصهاينة هو طريق الشيطان” وأن ما يحدث الآن هو بداية زوال إسرائيل.

وقال أحمد مكي في مقطع مصور له بثه على حساباته الرسمية بمواقع التواصل، إن هناك أحدايث نبوية تصف ما نعيشه الآن، واستشهد بحديث “يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله: وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت”.

أحمد مكي يقول إن إسرائيل هي "جيش الشيطان" وإن الإدانة والشجب غير كافية أمام "البلطجة الإسرائيلية" pic.twitter.com/BzCGOPcnbM — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 2, 2023

أحمد مكي يعلق على أحداث فلسطين

وفي تعليقه على الحديث ذكر “مكي” أن “الغثاء تشبيه عبقرى وهو كل ما ليس له وزن ويطفو على السيل أو الفقاقيع اللى بتفرقع، أما حب الدنيا وكراهية الموت فلا يجتمعان ابدا مع فكرة الايمان.”

وأكمل: “لأن اللى عنده إيمان حقيقي من جواه هيكون حابب انه يستشهد في سبيل الحق، والحق هو الله”.

أحمد مكي أوضح أيضا أنه لا يدعي أنه “رجل دين ولا مثالي، وأنا إنسان أقل من البسيط بكتير، وأخطئ وأصيب وبستغفر وأكيد ليا أخطاء في حياتى ندمان عليها وبدعى ربنا يغفرها ويهدينى”.

وتابع أنه الله أرسل عدة علامات ونذر “قبل أن تشتد أحداث فلسطين مؤخرًا وهذا من رحمته.. وهذه العلامات الأعمى يشوفها”، مستشهدا بالزلازل والبراكين والأوبئة والنوازل التي وقعت مؤخرا.”

واستطرد أحمد مكي:”إحنا داخلين على حاجات عظيمة، وأنا مش بفتي ولكن ده كلام موجود في الدين.”

“اللي جاي لازم الإنسان يحدد فيه موقفه ويعرف الطريق الصحيح وهو طريق الله وأقصد بيه طريق الله من غير أجندات، طريق الله مفيهوش تنازع أو أحزاب”، أضاف أحمد مكي.

وأوضح لافتا إلى البلطجة الإسرائيلية والاعتداء الغاشم للمحتل: “لو قاعد في بيتك في بيت عيلة، ودخل عليك مجموعة بلطجية وضربوك قدام مراتك وقتلوا شوية من عيالك وعملوا كل حاجة واستباحوا البيت.”

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إسرائيل تسعى لتفتيت أكبر 3 دول عربية

وتابع مستنكرا انتقادات البعض للمقاومة:”هل هنا ستقف تتحدث وتندد، ولما تجتمع العيلة ويقعدوا يشتموا فيهم هل ده كافي، البلطجي معروف لازم يسحق ويباد”.

ولفت أحمد مكي إلى “أول رئيس وزراء لإسرائيل أدلى بتصريح صريح يشير فيه إلى أن القوة الرئيسية لإسرائيل ليست في سلاحها النووي، بل في قدرتها على تفتيت أكبر ثلاث دول عربية، ألا وهي العراق، سوريا، ومصر.”

لافتا إلى أن “معظم المخططات قد نفذت بالفعل فيما يتعلق بالعراق وكذلك سوريا دون تدخل أحد.”

بداية الزوال

وقال مكي: “الأحبار عندهم اللي مذاكرين التوراة كويس، عارفين إن الحركة اللي بيعملوها الصهاينة دلوقتي دي بداية الزوال وده وعد الله الحق وعمره ما يخلف ميعاده أبدًا.”

وحث متابعيه على الصدح بكلمة الحق ودعم الشعب الفلسطيني ومساندته:”ودلوقتى وقت حساس يا تاخد طريق الله يا طريق الشيطان.. لأن الصهاينة هما جيش الشيطان واللى مش فاهم يدور ويبحث دى الحقيقة.. اللهم بلغت اللهم فأشهد”.

ولاقت كلمة أحمد مكي، تفاعلا كبيرا من متابعيه الذين أشادوا بحرصه على دعم القضية الفلسطينية ومساندة المقاومة واستغلال شهرته في دعم الشعب الفلسطيني وحث متابعيه على مساندة الأشقاء في قطاع غزة بشتى الطرق.

وجاءت كلمة أحمد مكي، بعد كلمة مماثلة لزميله الفنان محمد سلام، كشف فيها عن دعمه للفلسطينيين والمقاومة وأعلن اعتذاره عن المشاركة في مسرحية تعرض بموسم الرياض حاليا تضامنا مع غزة.