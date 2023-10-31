كتائب القسام تستهدف آليتين عسكريتين إسرائيليتين وجندي من المسافة صفر

وطن- أعلنت كتائب عز الدين القسام بأن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام على ان مقاتليها استهدفوا آليتين عسكريتين إسرائيليتين ما أدى لاشتعال النيران فيهما.

وقالت القسام إن المسلحين استهدفوا أيضا دبابتين وجرافات إسرائيلية في شمال غرب غزة بالصواريخ.

استهداف جندي من المسافة صفر

كما أكدت الكتائب على أنه تم استهداف أحد الجنود الإسرائيليين من “نقطة صفر”، ما يعني الإجهاز عليه.

ونقلت وكالة “رويترز” أنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء اشتبك مقاتلي القسام مع القوات الإسرائيلية “التي توغلت في محور جنوب غزة، بالأسلحة الرشاشة، واستهدفوا مركبات بصواريخ الياسين 105”.

إسرائيل تحث جنودها على الصمود

من جانبه، اعترف الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي بوجود قتال ضار يدور في غـزة مع مقاتلي القسام.

وشدد المتحدث العسكري على أن الموقف صعب ويتطلب من جنود الاحتلال الصمود والصبر.

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مزاعم باشتباكات داخل أحد الأنفاق

وزعمت إسرائيل اليوم الثلاثاء إن قواتها هاجمت مقاتلين تابعين لحماس داخل شبكة الأنفاق الواسعة التابعة للحركة تحت قطاع غزة، بعد أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف القتال لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه “خلال اليوم الماضي، ضربت القوات القتالية المشتركة للجيش الإسرائيلي حوالي 300 هدف، بما في ذلك مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ تحت الأعمدة، بالإضافة إلى مجمعات عسكرية داخل أنفاق تحت الأرض تابعة لحماس”.

وأضاف أن المسلحين ردوا بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات ونيران أسلحة آلية.

ارتفاع عدد الشهداء

وكانت السلطات الصحية في غزة قد أعلنت استشهاد 8306 أشخاص، من بينهم 3457 طفلا ارتقوا في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن أكثر من 1.4 مليون من السكان المدنيين في غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون أصبحوا بلا مأوى.

وأثار ارتفاع عدد الشهداء دعوات من الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لإسرائيل، ودول أخرى والأمم المتحدة لوقف القتال للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.